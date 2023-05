Monica Bellucci: sua figlia è uguale a lei | Ancora più bella della madre

Avete mai visto la figlia di Monica Bellucci? Si chiama Deva ed è una ragazza bellissima, forse più della madre.

In casa Bellucci la bellezza è di famiglia: la figlia dell’attrice, nata dall’unione con Vincent Cassel, è una ragazza tanto bella da togliere il fiato, forse ancora più della madre. Le foto che girano sul web hanno lasciato tutti senza parole: ci troviamo di fronte a una bellezza incredibile.

L’attrice ha conosciuto il suo ex marito Vincent Cassel sul set del film L’appartamento nel 1996. I due iniziano una relazione e si sposano nel 1999 a Montecarlo. I due si sono separati nel 2013 dopo 14 anni di matrimonio; l’annuncio è arrivato tramite l’ufficio stampa dell’attrice.

Inizialmente la separazione sembrava essere avvenuta di comune accordo, come dichiarato da Bellucci: sembra che i due non avessero vissuto insieme per lunghi periodi a causa della vita movimentata di entrambi. Monica Bellucci si divideva infatti tra l’Italia, Parigi e Londra, mentre l’attore francese si recava spesso a Rio De Janeiro.

Le indiscrezioni hanno poi cominciato a parlare di una seconda vita dell’attore in Brasile come causa della fine del matrimonio; l’attrice, dopo molti anni, ha confermato questa versione. Oggi l’attrice frequenta il regista americano Tim Burton: i due sono stati beccati a passeggiare a braccetto per le vie di Parigi.

Deva Cassel



Deva Cassel è nata a Roma il 12 settembre 2004. Oggi ha 19 anni e fin da piccola è stata attirata dal mondo della moda dove lavora sua madre. La ragazza ha debuttato nel mondo del fashion a soli 15 anni, nel 2019, scelta da Dolce&Gabbana per la pubblicità di un profumo. L’anno dopo è diventata brand ambassador della firma.

Grazie a questa collaborazione è apparsa sulle copertine di numerosi magazine di moda, tra i quali Elle France. La ragazza ha passato l’infanzia lontana dai riflettori, poi ha deciso di seguire le orme della madre. Nel 2022, alla Milano Fashion Week, ha sfilato ancora per Dolce&Gabbana omaggiando un outfit storico di sua madre sfoggiato in uno spot della maison del 1994.

Somiglianza incredibile

Osservando le foto e confrontandole con quelle degli anni di gioventù dell’attrice, si può notare un’incredibile somiglianza tra le due. La bellezza della giovane è disarmante e le due sembrano addirittura sorelle. Niente da dire: la ragazza ha ereditato i migliori geni della madre, ma anche del padre.

Madre e figlia avevano sfilato anche insieme per Vogue: il servizio ha attirato l’attenzione di tutto il mondo e soprattutto dei tanti fan dell’attrice che hanno supportato lei e la ragazza. Deva ha una sorella, Leonie Cassel, di 12 anni. Leonie non ha ancora seguito le orme di sua sorella e della madre.