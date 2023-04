Monica Bellucci oggi è irriconoscibile | Da giovane era un’altra persona

Vi ricordate com’era Monica Bellucci da giovane? L’attrice ha fatto un cambiamento incredibile, è quasi irriconoscibile.

Monica Bellucci, nata a Città di Castello nel 1964, è un’attrice considerata una delle più celebri sex symbol degli anni ’90. La sua carriera è segnata da ruoli in film di successo internazionale, come Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Malèna di Giuseppe Tornatore, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, La passione di Cristo di Mel Gibson, 007- Spectre e molti altri.

L’attrice è stata la prima donna italiana a cui è stato affidato il ruolo di madrina del Festival di Cannes, nel 2003. Nel 2004 è stata la prima persona non francese ad attivare l’illuminazione degli Champs Élysees nella cerimonia natalizia. Nel 2006 è stata tra i membri della giuria italiana del Festival di Cannes e nel 2017 ha di nuovo ricoperto il ruolo di madrina del Festival.

La sua carriera è iniziata nel mondo della moda, sotto contratto con l’Elite Model Management. Gli ingaggi dell’agenzia l’hanno portata a Parigi e New York: l’ex modella ha sfilato per Dolce & Gabbana, Fendi e molte altre griffe d’alta moda. È stata testimonial per Alessandro Dell’Acqua, Blumarine e Dior.

Nel 2007 è stata testimonial per Intimissimi e nello stesso anno lo è diventata per Cartier, in particolare per la linea di gioielli Délices. Nel 2018 è stata testimonial anche per Nivea, per la linea skin care.

La carriera di attrice

La sua carriera di attrice è iniziata nel 1990 quando ha preso parte alla miniserie Vita coi figli insieme a Giancarlo Giannini e Corrine Cléry. L’anno dopo ha esordito al cinema come protagonista di La riffa di Francesco Laudadio, insieme a Massimo Ghini e Giulio Scarpati. La prima esperienza in lingua inglese è nel film Dracula di Bram Stoker, dove interpreta una delle tre concubine del conte.

Nel 1996 ha esordito nel cinema francese interpretando la protagonista del film L’appartement, ruolo per il quale ha ricevuto la candidatura ai Premi César. L’esperienza in Francia le fa conoscere Vincent Cassel: i due sono stati sposati per diversi anni ed erano una delle coppie più invidiate al mondo.

Monica Bellucci: ieri e oggi

Oggi Monica Bellucci ha mantenuto la bellezza che l’ha sempre caratterizzata, acquisendo se possibile ancora più fascino. È molto diversa da come ce la ricordiamo da giovane: nei primi ruoli, in particolare in I mitici – Colpo gobbo a Milano, era tutta un’altra persona, sia fisicamente sia per i personaggi che interpretava.

Nel film la vediamo giovanissima e molto diversa dalla persona composta e di classe che conosciamo oggi. Il film rappresenta una delle sue prime apparizioni sul grande schermo e nel film aveva appena 30 anni. Nonostante il tempo che è passato, l’attrice è ancora una delle donne più belle d’Italia e non solo.