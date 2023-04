Oroscopo di maggio, l’amore è nell’aria | Chi sarà più amato e chi più amabile?

Maggio è alle porte e la primavera è ormai affermata. Scopriamo a che punto è l’asticella dell’amore per i dodici segni dello zodiaco.

Ariete (21-03/19-04): questo segno di fuoco avrà molta passione e ci saranno nuove esperienze sia per i single che per le coppie. Dedicatevi alla famiglia e al partner. Momento propizio per viaggiare. Toro (20-04/20-05): questo segno di terra vivrà un amore stabile e i single lo troveranno. Attenzione però, valutate bene di chi potete fidarvi e con chi iniziare una relazione sentimentale.

Gemelli (21-05/21-06): questo segno d’aria avrà momenti difficili. Per superarli, siate positivi ed ascoltate il vostro partner. I single dovrebbero concentrarsi su loro stessi e comprendersi meglio. Cancro (22-06/22-07): questo segno d’acqua avrà forti emozioni, negative e positive. Trovate un equilibrio tra cuore e testa. I single dovrebbero cercare l’amore tra amici e conoscenti.

Leone (23-07/22-08): questo segno di fuoco avrà molta fortuna in amore, sia per chi è in coppia che per i single. Dovete essere aperti e pronti a cogliere ogni occasione positiva, perciò carpe diem. Vergine (23-08/22-09): questo segno di terra vivrà diversi cambiamenti. Le coppie dovrebbero rafforzare il loro legame e i single essere più elastici per nuovi incontri. Ma sempre con attenzione.

Bilancia (23-09/22-10): questo segno d’aria vivrà novità amorose. In coppia, dedicate più tempo al vostro partner. I single potrebbero avere il classico colpo di fulmine. Equilibrio tra lavoro e amore. Scorpione (23-10/21-11): questo segno d’acqua vivrà forti emozioni. Le coppie vorrebbero fare il grande passo e i single iniziare un nuovo amore. Dovete valutare bene i pro e i contro, con cautela.

Sagittario e Capricorno

Sagittario (22-11/21-12): questo segno di fuoco avrà cambiamenti sentimentali. La seconda metà di maggio vedrà nuovi incontri e legami più profondi. Se sarete troppo indipendenti e liberi, ci saranno delle difficoltà. Bilanciate libertà e amore per il partner.

Capricorno (22-12/20-01): questo segno di terra maturerà le sue relazioni sentimentali. In coppia l’amore sarà più forte e profondo. I single dovranno essere aperti ai nuovi incontri. Siate disposti alle nuove esperienze, ma non trascurate la solidarietà.

Acquario e Pesci

Acquario (21-01/19-02): questo segno d’aria sentirà la necessità di essere libero ed indipendente. Se non curate la comunicazione e il compromesso, potrebbe finire male per chi è in coppia. Invece, i single potrebbero conoscere la loro anima gemella, soprattutto che entrambi amano la libertà.

Pesci (20-02/20-03): questo segno d’acqua avrà forti emozioni. In coppia ci sarà forte attrazione reciproca, rendendo il legame più forte o mettendolo in crisi per il troppo coinvolgimento. I single potrebbero iniziare un nuovo amore, ma dovete essere voi a fare il primo passo. L’oroscopo ci insegna che non sempre le previsioni si avverano, ma approfittate sempre delle ottime occasioni.