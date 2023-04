Gabriel Garko vittima di una tragedia: aggressione domestica | Tutto è accaduto nel suo palazzo

Gabriel Garko ha raccontato di aver ricevuto minacce di morte.

Dario Gabriel Oliviero, in arte Gabriel Garko, è nato nel 1972 a Torino. I primi passi della sua carriera li fa in passerella, vincendo vari concorsi di bellezza tra cui, nel 1990, Mr. Settimo Torinese, quartiere in cui è cresciuto.

Da modello è poi entrato nel mondo dello spettacolo per non uscirne più: noto e amato per la sua bellezza e fascino mediterraneo, ha recitato per molti registi diventando un attore di successo.

A partire dai fotoromanzi, e dopo aver partecipato come ballerino al programma televisivo di Scherzi a parte, ha ottenuto una parte da protagonista in un cortometraggio di Roberto Rocco:Troppo Caldo, con Francesca Dellera. Il cortometraggio, presentato al Festival internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha consentito all’attore di dimostrare le sue abilità al punto da essere chiamato dallo stesso regista per due fiction: Una donna in fuga del 1996 e Angelo nero del 1998.

Tuttavia, a consacrarlo come volto televisivo è stata la miniserie La signora delle città nel 1996, cui seguono sotto la direzione di Luigi Parisi Il morso del serpente e la miniserie Occhi verde veleno. La collaborazione con Parisi proseguirà nel corso degli anni con la serie televisiva Il bello delle donne. Nel 2002 lo vediamo nel cast del film di Ferzan Ozpetek, Le fate ignoranti.

La rivelazione di Gabriel Garko

Oltre a essere noto per la sua carriera cinematografica, Gabriel Garko conquistato moltissimi cuori, tra cui quelli di donne bellissime tra cui rientrano indubbiamente Manuela Arcuri ed Eva Grimaldi, quest’ultima una delle sue relazioni più importanti, che lo ha fatto crescere molto e gli ha insegnato tanto.

Poco fa c’è stata invece la rivelazione bollente che ha lasciato tutti a bocca aperta: il coming out durante la partecipazione al reality del Grande Fratello Vip, di Adua del Vasco, quando aveva costruito con la donna una fake relazione.

Cosa è successo all’attore preferito delle donne italiane?

Gabriel Garko ha rivelato di essersi ritrovato in una situazione davvero preoccupante, accaduta nella sua stessa abitazione. L’attore ha ricevuto delle minacce di morte tramite delle lettere, dopo le quali è stato aggredito.

In particolare, mentre si recava verso casa sua in auto, un individuo gli ha tirato contro un sasso, rompendogli il vetro della macchina. Dopo tale episodio ha sporto denuncia e, a quel punto, ha parlato delle minacce, confermate dal suo editor Cristiano Andolfi, il quale ammette “Da qualche tempo Gabriel riceveva delle lettere anonime contenenti delle minacce di morte” aggiungendo che “forse le aveva prese un po’ sotto gamba”. Tuttavia, a quanto pare, il pericolo è passato e Gabriel sembra essere tornato tranquillo.