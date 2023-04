Elena Santarelli ha un fratello bellissimo | La somiglianza è sorprendente

Conoscete il fratello di Elena Santarelli? Più riservato rispetto alla sorella, è davvero un bellissimo uomo.

Elena Santarelli è molto attiva sui social e spesso condivide momenti della sua vita privata insieme alla famiglia. Proprio in una di questa occasioni i fan dell’ex modella hanno potuto notare suo fratello ed è rimasto impresso a molte persone: l’uomo è davvero bellissimo e molto somigliante alla sorella.

Oggi l’ex modella è molto seguita, merito della sua carriera che l’ha portata a condurre diversi programmi e prendere parte a diversi show. La showgirl è nata a latino nel 1981 e ha iniziato la sua carriera come modella per nomi quali Giorgio Armani, Laura Biagiotti e Gai Mattiolo.

La vera fama è arrivata dopo la sua partecipazione a L’eredità di Amadeus come valletta: grazie a questo ingaggio si è fatta conoscere dal grande pubblico ed è arrivata a Stadio Sprint, programma sportivo di Rai 2 condotto da Enrico Varriale. Nel 2005 ha partecipato alla terza edizione de L’isola dei famosi.

Nel 2006 ha presentato la cerimonia di chiusura dei IX Giochi Paralimpici invernali di Torino, poi ha condotto il varietà BravoGrazie su Rai 2 insieme a Bruno Gambarotta. Ha anche recitato nei film Vita Smeralda di Gerry Calà e Commediasexi di Alessandro D’Alatri.

L’esperienza in televisione

Nel 2010, e anche per l’anno seguente, è stata la primadonna del talk show Kalispéra insieme ad Alfonso Signorini, e nel frattempo ha partecipato come inviata alla finale della Mediafriends Cup. Nel 2011 ha condotto Plastik – Ultrabellezza su Italia 1. Nel 2015 è sbarcata anche a teatro nella commedia Quando la moglie è in vacanza di Alessandro D’Alatri.

Nel 2015, insieme a Belen Rodriguez e Paolo Bonolis, ha condotto la serata Arena di Verona, lo spettacolo sta per iniziare, poi nel 2018 è diventata opinionista fissa di Italia sì. Nel 2021 è stata tra i volti de Le Iene, insieme a Nicola Savino. Oggi la showgirl è legata all’ex calciatore Bernardo Corradi: i due si sono sposati nel 2014 e hanno due figli.

Il fratello di Elena Santarelli

Chi è il misterioso fratello di Elena Santarelli? L’uomo si chiama Emiliano ma non si conosce molto su di lui. Sappiamo solo che ha 37 anni ed è fidanzato, per il resto non è chiaro di cosa si occupi. L’uomo è molto riservato e, pur essendo presente sui social, ha scelto di impostare il profilo privato per tenere lontani i curiosi.

L’unico modo in cui possiamo vederlo è tramite i video e le storie pubblicate dalla sorella. Emiliano non ama il gossip e le luci dei riflettori e preferisce tenersi a distanza dal mondo dello spettacolo. Non possiamo fare altro che aspettare di conoscere qualche dettaglio in più da Elena!