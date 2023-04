Gabriel Garko nudo in pubblico | La foto senza veli scatena un putiferio

Gabriel Garko nudo come non lo abbiamo mai visto, si è mostrato senza veli sul suo profilo Instagram e il pubblico si è scatenato.

Gabriel Garko è certamente tra i sex symbol più amati nel cinema e nella televisione e non sarebbe la prima volta che lo vediamo senza veli. Diverse sono state, infatti, le occasioni in cui per lavoro ha mostrato il suo corpo nudo, la più celebre di queste è stata senz’altro l’esperienza con Tinto Brass e il film Senso 45.

A quanto pare, tuttavia, la foto condivisa dall’attore in questi giorni è ancora più sensuale delle precedenti pose che abbiamo visto in passato. Gabriel Garko alla soglia dei cinquant’anni resta un uomo bellissimo e forse con uno scatto simile ha voluto esprimere un concetto: ci si può amare e si può amare il proprio corpo a qualsiasi età.

Naturalmente uno scatto simile non poteva non suscitare scalpore e il pubblico che ha visto la foto è letteralmente impazzito. Non è scontato avere un corpo simile alla sua età e neppure è scontato avere il coraggio di mostrarlo pubblicamente dato che a volte possono esserci dei pudori da superare. Ma in questo caso stiamo parlando di un attore che sa il fatto suo e di certo sa come mettersi davanti a un obiettivo.

I fan ricorderanno che il suo nudo aveva suscitato scalpore già quando aveva interpretato Rodolfo Valentino nel film Mediaset per la televisione: Rodolfo Valentino, la leggenda, che raccontava la vita del grande divo del cinema muto degli anni Venti. Neppure in quel caso, però, si era visto tanto come nello scatto di cui stiamo parlando.

Il nudo di Gabriel Garko

Gabriel Garko è torinese di nascita e figlio di madre catanese e padre veneto. Si è poi trasferito a Zagarolo dove vi ha vissuto tutta l’infanzia. La sua carriera è iniziata con i fotoromanzi ma il vero successo è arrivato nel 2006 con la televisione che lo ha portato alla fama popolare con L’onore e il rispetto. Come abbiamo già detto ha lavorato anche con Tinto Brass ma questi non è stato l’unica grande firma della regia nella sua carriera, c’è stato anche Ferzan Ozpetek con il suo Le fate ignoranti.

Nel 2016 Garko ha anche fatto l’esperienza della conduzione accanto a Carlo Conti e Virginia Raffaele al Festival di Sanremo. In quella occasione Garko si è dimostrato garbato, cordiale e autoironico dimostrando di essere anche un capace conduttore. In questa stagione televisiva poi ha trionfato a Ballando con le stelle, diventando il vincitore morale del programma. Abbiamo visto come malgrado gli infortuni non si sia mai fermato, portando avanti il suo percorso.

Gabriel Garko e il coraggio delle proprie scelte

Ma veniamo alla foto in questione, nello scatto condiviso su Instagram, Garko si mostra nudo subito dopo aver fatto la doccia, i commenti, molti dei quali ammiccanti non sono mancati. Una cosa che subito va riconosciuta al gesto di Gabriel Garko è il coraggio di mostrarsi come vuole, a dispetto dei commenti del pubblico, qualsiasi essi siano.

E di coraggio Garko ne ha avuto da vendere, nel 2021, infatti, ha perso suo padre dopo una lunga malattia e per anni ha dovuto mentire, fingendo la sua eterosessualità per ragioni di marketing e sentendosi per questo soffocato nella sua vita privata. Molte delle sue relazioni eterosessuali erano costruite a tavolino, ma dopo l’intervista rivelazione a Verissimo, durante la quale ha fatto ufficialmente coming out, oggi si sente libero.