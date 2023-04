Fedez: rapporto in crisi con Luis Sal, salta fuori il retroscena personale | INEDITO

Il ben noto rapper è sempre al centro del gossip, ma questa volta è necessario fare chiarezza sulla sua speciale amicizia con Luis Sal.

Fedez è uno dei rapper più famosi e seguiti degli ultimi tempi. L’artista è sempre molto chiacchierato per diversi motivi: dal suo talento musicale al matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni, dai suoi figli mostrati sui social fino ai diversi scandali a luci rosse che lo vedono come protagonista.

Uno degli ultimi grandi scoop focalizzati su Fedez riguarda l’episodio successo al Festival di Sanremo quando, durante l’esibizione canora di Rosa Chemical, quest’ultimo ha deciso di baciare appassionatamente Fedez davanti a milioni di spettatori. Compresa la moglie del rapper. Quest’azione ha scatenato il putiferio mediatico, mettendo in crisi persino la redazione Rai.

L’atto di Rosa Chemical è stato, secondo quanto riportato da Fedez, inaspettato ed improvviso. Tuttavia, stava per mandare in crisi il matrimonio tra lui e la Ferragni, che non ha apprezzato per nulla la loro scenetta. Superato il rischio divorzio, Fedez è tornato al centro del gossip per un altro motivo ancora.

Il re dei paparazzi getta benzina sul fuoco

Fabrizio Corona, poco dopo che le acque si erano appena chetate, ha lanciato un’altra bomba mediatica su Fedez riguardo un presunto flirt avuto con il suo amico e collega Luis Sal. I due si conoscono da diverso tempo ed insieme conducono il podcast Muschio Selvaggio.

Tuttavia, da quando Corona ha rilasciato lo scoop, Luis non si è più presentato al fianco di Fedez per presentare il loro podcast. Questa sua assenza ha alimentato e, in certo senso, ha anche confermato i rumors circa un loro litigio a seguito della notizia di una loro possibile tresca. Inoltre, nessuno dei due ha dato spiegazione sull’assenza di Sal.

Fedez e la sua sfortuna nell’amicizia

Non è di certo una novità che Fedez perde un amico. Infatti, sembra proprio che il rapper non sia molto fortunato nei rapporti di amicizia. Il popolo del web si ricorda bene i difficili trascorsi amichevoli tra Fedez e suoi colleghi.

Anni fa il marito di Chiara Ferragni ha avuto diversi litigi e screzi con alcuni dei suoi ex colleghi ed amici come, ad esempio, i rapper Fabio Rovazzi e J-Ax. Le ragioni di queste liti, inoltre, non sono mai state spiegate né da Fedez e nemmeno dagli altri artisti. Adesso anche il rapporto con Luis Sal sembra essere terminato, ma ancora né lui né Fedez hanno rilasciato nessun tipo di conferma.