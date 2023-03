Gabriel Garko “Bruciato vivo”, l’incidente è gravissimo | Ecco cos’è successo

Gabriel Garko racconta i dettagli dell’incidente terrificante che lo ha traumatizzato. Ecco cosa gli è successo.

Gabriel Garko è uno degli attori più apprezzati del panorama italiano. La sua bellezza mediterranea ha fin da subito conquistato registi e telespettatori e così la sua carriera ha preso il volo verso il successo.

All’anagrafe Dario Gabriel Oliviero, non è solito a raccontarsi molto, tantoché il suo coming out l’ha fatto solo qualche anno fa al Grande Fratello dopo una dichiarazione di Adua Del Vesco che l’ha messo alle strette. In passato i due avevano finto di avere una relazione sentimentale per finire sulle copertine di gossip e aumentare l’hype delle loro serie televisive. Nella casa più spiata d’Italia, però, Rosalinda Cannavò si è lasciata scappare il loro segreto, e Garko è stato “costretto” a confessare che era tutta una costruzione a favore di camera.

Gabriel Garko ha ammesso più volte di voler tutelare la sua sfera privata, per questo sappiamo pochi episodi inediti o divertenti a proposito della sua vita. Uno però molto traumatizzante ha trovato il coraggio di raccontarlo.

Gabriel Garko a Verissimo parla dello straziante episodio

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Garko ha ripercorso la sua vita facendo delle confessioni inedite come quelle sulla tragica esperienza vissuta qualche anno fa. “Ho sempre odiato due cose nei miei pensieri: non soffro di claustrofobia, ma in una situazione stretta non ci sto bene, perché lì sono stato bloccato dai muri caduti addosso. E poi ho avuto paura di essere bruciato vivo“.

Parole strazianti che ripercorrono un momento davvero drammatico, quando si trovava in una villa Sanremo. Gabriel Garko ha sicuramente vissuto attimi di panico, si è visto la morte in faccia.

Garko: “Bloccato dai muri caduti addosso”

“Sono riuscito ad uscire da solo, io quel momento non me lo ricordo più e devo dire però che sono riuscito ad uscire per fortuna“. Come capita spesso quando si vivono momenti traumatici, la mente tende a cancellarli e questo è il processo che si è attivato in lui. L’attore ha concluso il racconto con una considerazione: “Queste esperienze mi hanno insegnato quanto sia importante viversi l’oggi. Pensare al passato va bene, ma non bisogna fissarsi con il passato altrimenti si rischia di non andare avanti”.

Nonostante l’esperienza sia stata a dir poco traumatizzante, Gabriel Garko è riuscito a trarne una morale di vita ed è il motivo per cui oggi non guarda più al passato, ma cerca sempre di focalizzarsi sul presente e sul futuro.