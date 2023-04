Rita Pavone a un passo dalla morte: “Non respira” | Tragedia negli studi RAI

Rita Pavone ha vissuto un episodio drammatico che l’ha portata a rischiare la vita: è stata salvata per un soffio.

Rita Pavone, nota anche come la Zanzara di Torino o Pel di carota per il colore rosso dei capelli che aveva da giovane, è una cantante, attrice e showgirl italiana tra le più apprezzate e conosciute. La sua musica è arrivata in tutto il mondo: Pavone ha inciso in sette lingue diverse ed è una delle otto cantanti pop italiane a essere entrate nella classifica del Regno Unito.

I suoi primissimi esordi risalgono alla fine degli anni ’50 – inizio ’60, quando recita in uno spettacolo per ragazzini al Teatro Alfieri di Torino. In seguito, nello stesso periodo, si fa notare esibendosi a feste studentesche e locali torinesi. Le sue interpretazioni le fecero guadagnare il soprannome di “Paul Anka in gonnella”.

Il successo arriva nel 1962-1963, quando vince la prima edizione del Festival degli sconosciuti di Ariccia: la vittoria le procura un provino con l’RCA Italiana e le fa ottenere un contratto discografico. I primi dischi raggiungono e superano il milione di copie vendute.

Tra i singoli di successo ricordiamo La partita di pallone, Sul cucuzzolo, Come te non c’è nessuno. Nel 1964 ha interpretato Il giornalino di Gian Burrasca, sceneggiato televisivo tratto da un romanzo per ragazzi.

Il malore improvviso di Rita Pavone

Era il 2003 quando Rita Pavone ha rischiato seriamente di morire a causa di un malore improvviso. “Avevo dei dolori al petto, ma io vivevo senza problemi e tranquillamente, andavo a ballare e saltavo” aveva raccontato la cantante, spiegando che aveva avuto effettivamente dei sintomi alcuni giorni prima.

“Mi hanno riportato in tempo alla vita. La mia aorta era quasi totalmente otturata” ha raccontato, suscitando il terrore dei fan. Il problema infatti si è rivelato più pericoloso di quello che pensava e dopo l’accaduto ha dovuto mettere in pausa la sua carriera per riposarsi e recuperare le forze.

Ha rischiato grosso

Lo ha raccontato anche suo marito Teddy Reno che era con lei quando è accaduto. “Eravamo negli studi Rai, mentre ballava mi ha guardato con gli occhi sbarrati, è caduta a terra, non respirava. L’hanno salvata la sua segretaria, Rossella Ricciotti e il coreografo Fabrizio Mainini con un massaggio cardiaco”.

Il pronto intervento dei due ha salvato la vita della cantante, ma Rita Pavone ha rischiato davvero di andarsene. “Poi è rinvenuta, sopraggiunto il medico della Rai siamo corsi al pronto soccorso, ma sembrava tutto regolare” ha continuato Reno. “Negli anni si era formata una placca al centro dell’aorta e aveva ostruito la circolazione, poteva andarsene da un momento all’altro. Sono felice, per me è come la mia stessa vita“