“È diventato papà…” la notizia incredibile che riempie di gioia Alberto Matano | Il conduttore al settimo cielo

Alberto Matano fa un annuncio inaspettato durante la Vita in Diretta: la gioia del conduttore è incontenibile.

Alberto Matano è un presentatore tra i più apprezzati e richiesti dello showbusiness: attualmente al timone della Vita in Diretta, l’uomo entra nelle case degli italiani con grandissima gioia per tutti. D’altronde, il programma di Rai 1 in onda ogni pomeriggio è davvero un cult per la televisione.

E Alberto sta rendendo giustizia allo storico show della rete ammiraglia conducendo il format in maniera impeccabile. La Vita in Diretta, infatti, si divide in tre blocchi e affronta diverse tematiche dall’attualità alla politica ma non rinuncia a trattare anche argomenti più leggeri come lo spettacolo e il gossip.

Il programma si arricchisce anche di ospiti fissi che intorno ad una bella tavolata si riuniscono per commentare insieme le notizie più importanti. Insomma, con la sua verve e con la sua capacità di risultare estremamente familiare Alberto Matano ha conquistato gli spettatori a casa che contribuiscono al grande successo de La Vita in Diretta.

Proprio durante una delle ultime puntate della trasmissione Rai Matano ha fatto un annuncio bellissimo che ha letteralmente spiazzato tutti: riguarda la nascita di una piccolina. Vediamo più nello specifico di chi si tratta.

Alberto Matano e la storia d’amore con Riccardo

La vita di Alberto procede davvero a gonfie vele: oltre ai riscontri positivi su La Vita in Diretta anche personalmente le cose sono al top. Solo l’anno scorso Alberto ha sposato il suo compagno di 15 anni Riccardo, un noto avvocato che ha rubato il cuore del conduttore.

A celebrare l’unione Mara Venier, amica di lunga data del presentatore e giornalista che commossa ha acconsentito subito alla bellissima proposta di Matano. Alle nozze presenti anche tantissime celebrità pronte a festeggiare questo importante traguardo per Alberto Matano. Chissà se i due sposini hanno il desiderio di allargare la famiglia ma intanto proprio in merito ad una nascita, Alberto ha fatto un annuncio incredibile.

L’annuncio in diretta di Alberto Matano

“Congratulazioni al nostro Saverio che oggi è diventato papà di Ginevra quindi fiocco rosa a La vita in diretta. Grande festa”, ha esordito così Matano mentre si complimentava con un autore del programma divenuto padre da pochissime ore. Una notizia accolta con tantissima gioia da tutti i presenti in studio come Luisella Costamagna, Milly Carlucci, Alessandro Greco e Roberta Capua che si sono uniti nei festeggiamenti.

Inoltre, nella stessa puntata hanno anche fatto gli auguri ad altri due collaboratori de La Vita in Diretta: “Oggi giornata di grandi feste. Buon compleanno al nostro Dario ed al nostro Ettore”, ha detto Alberto entusiasta. Insomma, una festa vera e propria a La Vita in diretta dove si trova sempre il tempo di celebrare qualcuno di importante per lo show.