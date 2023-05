Ecco com’è Barbara D’Urso senza le luci in studio: le foto tradiscono la conduttrice

Barbara D’Urso bellissima e professionale nasconde un viso ben diverso da quello che mostra in televisione. Senza luci è un’altra.

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle conduttrici più chiacchierate del piccolo schermo presenza costante del palinsesto Mediaset da ormai tantissimi anni. La donna entra ogni giorno nelle case degli italiani grazie al programma Pomeriggio 5 ogni giorno poco dopo pranzo.

La conduttrice si vanta di far compagnia a quelle casalinghe che mentre svolgono i lavori domestici vogliono distrarsi con notizie di varia natura. In effetti, Pomeriggio 5 è proprio questo un mix di storie che toccano l’attualità, la politica per finire con lo spettacolo più popolare.

C’è chi giura che per Barbara D’Urso le sue ore a Mediaset siano letteralmente contate e che Piersilvio voglia assolutamente rimpiazzarla. Per la conduttrice, comunque potrebbe già esserci un programma che le fa la corte da un po’: si tratta di Ballando con le stelle, show la cui presentatrice Milly Carlucci vorrebbe affidare il ruolo di nuovo giudice proprio alla D’Urso in sostituzione di Selvaggia Lucarelli.

Intanto, però, Barbara continua il suo lavoro a Pomeriggio 5 con la stessa passione che l’ha sempre contraddistinta. Sempre in forma e bellissima in tanti si chiedono come faccia la donna ad essere così perfetta a 66 anni. Le luci dello studio scelte appositamente per farla sembrare più giovane tradiscono qualcosa di inaspettato nel suo aspetto.

Barbara D’Urso torna in teatro

In attesa di scoprire il suo futuro a Mediaset, Barbara non sta di certa ferma. La donna è infatti tornata anche all’esperienza teatrale con grandissima gioia di tanti ammiratori che l’hanno apprezzata nella sua carriera. Nella commedia “Taxi a due piazze” al D’Urso interpreta una donna bigama personaggio a detta sua molto distante dalla sua indole.

Ecco le sue parole in merito al suo ruolo a teatro: “Odio le bugie. Se qualcuno mi dice una bugia anche solo sul colore del calzino, lo vedo come un tradimento. Interpretare una bugiarda è stato difficilissimo. Bugiarda e bigama sono due cose impossibili per me”.

L’aspetto di Barbara D’Urso

Sull’aspetto della conduttrice, intanto se ne discute sempre moltissimo. Come fa ad essere così in perfetta forma nonostante l’età? La D’Urso è una sportiva, ama la danza e le passeggiate all’aperto ma è praticamente impossibile non notare il suo viso piallatissimo durante la trasmissione. Sicuramente è merito delle luci particolarmente bianche e fisse che usa in studio che permettono agli spettatori di ammirare un viso a dir poco levigato.

Ovviamente al naturale la pelle di Barbara D’Urso cambia di gran lunga: in alcuni scatti che la conduttrice condivide sui suoi social si possono vedere i segni del tempo. Tuttavia, anche senza trucco la D’Urso è sicuramente meravigliosa non dimostrando per nulla i suoi 66 anni. D’altronde, Barbara non ha per nulla paura di mostrarsi per come è in tante occasione anche senza le forti luci professionali degli studi Mediaset.