Giacomo Urtis confessa un dettaglio piccantissimo: quei momenti di intimità con…

La confessione del chirurgo dei Vip Giacomo Urtis: ha lasciato tutti a bocca aperta.

Definito come il chirurgo dei Vip, Giacomo Urtis è uno dei personaggi televisivi più noti italiani. Simpatico e con grande fascino, appassionato di cura della persona e di bellezza si è fatto strada all’interno del mondo dello spettacolo con facilità.

Con una laurea ottenuta nel 2002 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi Sassari, ha preso in seguito la specializzazione in Dermatologia e Venerologia attraverso alcuni master.

La grande passione per la chirurgia plastica lo ha spinto ad aprire una vera e propria clinica: Dr. Urtis Clinic, operando non solo in Italia, e in particolare nelle città di Roma e Milano, ma anche a Londra. Alle sue mani si sono affidati moltissimi personaggi famosi come Nicole Minetti, il Principe di Lussemburgo, i duchi di Kent, Fabrizio Corona, e così via.

Il pubblico italiano lo conosce, però, per aver preso parte a molte trasmissioni televisive a partire dal reality show del Grande Fratello Vip, ma anche quello de L’isola dei famosi, dal momento che aveva deciso di voler sperimentare qualcosa di nuovo. In particolare, per il Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha avuto modo di partecipare a due edizioni: nel 2020 e nel 2021 insieme alla sua amica Valeria Marini.

Cosa ha confessato Giacomo Urtis?

Giacomo Urtis si è recentemente lasciato andare a una confessione davvero piccante che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, durante il programma televisivo Belve di Francesca Fagnani.

Infatti, pochi mesi fa il nostro chirurgo plastico preferito, aveva deciso di partecipare al programma della temuta giornalista, con tutti i rischi di alcune domande indiscrete che lo hanno, appunto, portato a rivelare qualche dettaglio molto intrigante.

La confessione di Giacomo Urtis

La giornalista e conduttrice del programma Belve, ha pensato bene di porre una domanda abbastanza scomoda a Giacomo Urtis, riguardo un presunto rapporto di qualsiasi tipo (non solo di amicizia) con il paparazzo più conosciuto d’Italia: Fabrizio Corona. Giacomo Urtis ha confessato di aver provato per lui una sorta di attrazione, aprendosi a dettagli decisamente più importanti.

Nel raccontare come la relazione con Fabrizio Corona, con il quale si sente spesso anche oggi, fosse stata non solo di amicizia ma anche qualcosa di più sentimentale, “un ibrido” tra amore e amicizia, Urtis ha dichiarato apertamente che tra i due in passato si sono verificati momenti intimi, senza però lasciarsi andare a ulteriori dettagli.