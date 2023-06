News Isola dei famosi: ecco adesso quando finirà | Dopo la morte di Berlusconi in Mediaset cambia tutto Di Marina Drai - 12

Quando si concluderà L’isola dei famosi? Ormai il reality è agli sgoccioli e tra pochi giorni sapremo il nome del vincitore.

Con la scomparsa di Silvio Berlusconi molti si stanno chiedendo quando sarà la finale de L’isola dei famosi. La puntata del 12 giugno è stata annullata in segno di rispetto per la famiglia e i collaboratori, e Mediaset ha spiegato in un comunicato stampa i motivi della scelta e la programmazione alternativa.

“Oggi lunedì 12 giugno, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina” si legge nel comunicato. “Su Canale 5, dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5” che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata”.

La notizia ha di certo sconvolto tutti ed è comprensibile che l’emittente abbia deciso di dedicare parte della programmazione all’ex cavaliere, padre dell’attuale amministratore delegato dell’emittente.

L’annullamento della puntata non dovrebbe comunque provocare alcun slittamento nelle date del reality, perlomeno secondo le comunicazioni dell’emittente. Quando finirà, quindi, L’isola dei famosi? Ormai mancano un paio di puntate e conosceremo il nome del vincitore.

Pronostici e favoriti

Chi saranno i naufraghi più votati e apprezzati dal pubblico? Difficile dirlo: quest’anno sono diversi i nomi che potrebbero trionfare sugli altri. Secondo i sondaggi di Grande Fratello forum free sarebbe Helena Prestes la naufraga con più possibilità di vincere, e lo stesso afferma il forum Reality House: il pubblico sembra sicuro della sua preferenza, ma tutto può ancora cambiare.

Anche Pamela Camassa, la prima finalista del reality, è tra i favoriti, insieme a Marco Mazzoli e Nathaly Caldonazzo. Difficile prevedere con certezza chi tra questi nomi si aggiudicherà il titolo di vincitore della diciassettesima edizione de L’isola dei famosi, anche perché, come sappiamo bene, la situazione potrebbe ribaltarsi a pochi giorni dalla finale e stupire i telespettatori.

La finale de L’isola dei famosi

Quand’è che il pubblico potrà finalmente conoscere il nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione del reality? Ebbene, i telespettatori possono stare tranquilli: ormai si tratta di una manciata di giorni, davvero pochissimo. La finale infatti andrà in onda il prossimo lunedì 19 giugno.

E allora non prendete impegni per il prossimo lunedì, preparate i pop corn e mettetevi comodi sul divano per scoprire come andrà a finire la diciassettesima edizione de L’isola dei famosi, una delle edizioni di certo più sorprendenti di sempre e con un cast molto variegato.