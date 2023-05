News Isola dei Famosi: l’ex naufrago rompe il silenzio “Mi hanno rovinato” | Assurdo Di Luna Vespri - 17

L’ex naufrago contro l’Isola dei Famosi: ecco cosa gli hanno fatto.

L’Isola dei Famosi, tornato di recente con la conduzione di Ilary Blasi di nuovo sullo schermo dopo la separazione, è spesso stato oggetto e luogo di controversie e discussioni, che si sono protratte poi in seguito, segnando il destino dei vari concorrenti.

Infatti, la notorietà che i naufraghi acquisiscono durante il programma, da un lato può essere un vantaggio, ma dall’altro può rivelarsi nociva e rovinare così l’immagine di un personaggio televisivo.

Uno degli esempi fortunati può essere quello che vede come protagonista Silvano dei Cugini di Campagna, che durante l’ultima edizione è stato espulso dopo un tempo brevissimo, quasi da record – appena aveva messo piede sull’Isola – per aver bestemmiato.

Ciò gli è costato l’eliminazione, senza però, fortunatamente incidere gravemente sulla sua carriera, al punto che, infatti, abbiamo potuto vederlo esibirsi sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo. Tuttavia, questa fortuna non capita a tutti i naufraghi, e c’è sicuramente a chi tocca un destino peggiore.

Le pesanti dichiarazioni dell’ex naufrago

Un epilogo diverso da quello di Silvano dei Cugini di Campagna, è quello che è toccato a un altro cantante italiano noto, il quale ha partecipato all’edizione del 2006 del programma, ai tempi condotto da Nicola Savino.

Un’esperienza che tutti gli spettatori ricorderanno, dal momento che si tratta di un episodio non facile da dimenticare, nemmeno per lo stesso cantante, il quale tutt’ora è tormentato da quel momento di debolezza.

Lo sfogo contro il programma dell’ex naufrago

Dopo anni dalla sua partecipazione come naufrago al programma, il cantante Stefano Zandri, in arte Den Harrow ha deciso di sfogarsi recentemente in un’intervista. Den Harrow è stato un cantante molto in voga negli anni ottanta, oltre che personaggio televisivo molto seguito per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Tuttavia, il cantante di “Don’t break my heart” è rimasto provato da ciò ha vissuto durante la sua breve esperienza da naufrago, che gli è costata però cara e lo ha raccontato durante un’intervista tenuta per il Corriere della Sera.

Da allora la sua presenza all’Isola è stata associata in maniera inevitabile a quell’episodio che lo ha visto piangere disperatamente. Un momento di debolezza per cui l’uomo è stato e continua ad essere deriso e preso in giro, al punto che tutto il resto che è venuto in seguito, durante la sua carriera, lascia comunque il posto a quel ricordo. È per questo che Den Harrow ha dichiarato di provare rabbia nei confronti del pubblico italiano, rinnegando la sua scelta di partecipare al programma.