News Test matematico impossibile: trova la cifra esatta e dimostra la tua genialità Di Didi Kera - 16

In questo rompicapo dovrete fare alcune operazioni per terminare la sequenza numerica. Attenzione: difficoltà elevata.

Il mondo del web è ricco di diversi tipi di test per allenare la nostra mente e il nostro cervello. Ci sono i test per aumentare le nostre capacità percettive (illusioni ottiche e test visivi), per scoprire lati caratteriali che non conoscevamo (test della personalità) e per allenare la parte scientifica e logica del nostro cervello (test e rompicapi matematici).

Tutti questi tipi di test hanno in comune un unico obiettivo, vale a dire tenere la nostra mente e il nostro cervello più lucidi e ragionevoli possibile, prima che il tempo li faccia deteriorare. Più si va avanti con l’età, più le nostre capacità intellettive si riducono. Questi test servono proprio a rallentare questo inesorabile processo naturale.

I test che fanno fumare di più il cervello degli utenti sono quelli matematici, perché sono i più complicati. Inoltre, è risaputo che la matematica è sempre una delle materie più ostiche per ogni alunno e, quindi, anche nell’età adulta è un ostacolo alto da superare.

Il test che vi proponiamo oggi è proprio un rompicapo matematico: quello che dovete fare è completare la sequenza di numeri data con la cifra corretta. La soluzione potrebbe apparire facile perché si tratta di addizionare e moltiplicare numeri bassi.

Test matematico

L’immagine vi propone una sequela di 1 da addizionare, posti in tre file, con un’unica moltiplicazione da fare con la cifra 0. Se vi ricordate le prime regole imparate alle elementari, questi indizi dovrebbero farvi pensare che la soluzione è presto detta.

Tuttavia, non è così: i test matematici sono ingannatori e vi portano a credere di essere facilmente risolvibili, scoprendo poi che la soluzione è tutt’altra cifra. Questo test ha messo in seria difficoltà numerosi utenti del web; perciò, qui di seguito vi proponiamo la soluzione con la sua spiegazione.

La soluzione del test matematico

La cifra corretta per completare questa sequenza numerica è il 2 e adesso vi spieghiamo come arrivare a questa soluzione. Innanzitutto, vi dovete focalizzare sulla terza fila della sequenza, dal momento che le prime due non sono collegate da nessun segno matematico. La terza fila ha queste operazioni: 1+1×0+1.

Dal momento che sappiamo che le moltiplicazioni hanno la precedenza sulla addizioni, si fa prima 1 x 0, che fa zero, e poi 1 + 1, che fa due. Questo test non solo mette alla prova le vostre capacità intellettive, ma anche quelle logiche, perché dovete intuire di concentrarvi soltanto sulla terza fila.