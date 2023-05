News Il piccolo George nel ciclone: “È gay?”, William e Kate dicono la verità | Reazione sconcertante Di Luna Vespri - 19

Una nuova rivelazione scioccante nella famiglia reale: William e Kate reagiscono alla notizia.

I futuri eredi al trono, il principe William e sua moglie Kate, stanno svolgendo un ottimo lavoro nel dimostrare la propria attenzione nei confronti dei propri sudditi, avvicinandosi sempre di più a loro e concentrarsi sui problemi quotidiani della società, come non è avvenuto spesso in passato.

Infatti, William e Kate hanno rivelato le loro intenzioni di voler essere più partecipi concretamente e non solo attraverso insignificanti saluti o sfilate, cercando di dare un aiuto sostanzioso che possa risolvere i problemi attuali che riguardano tutti i cittadini, tra cui le difficoltà economiche che li affliggono. I due reali, dunque, vogliono rendersi utili nei confronti della società.

A pro di tale iniziativa, sono molte le attività svolte dai due eredi al trono, tra cui raccolte fondi tramite la loro Royal Fondation, rivolta soprattutto ai giovani. Ciò costituisce un ottimo punto di partenza per questa importante decisione di intervenire più da vicino nella vita dei sudditi.

Una delle iniziative a cui il principe William e Kate hanno deciso di partecipare negli ultimi giorni, è quella a favore della comunità LGBT, tenutasi all’Albert Kennedy Trust di Londra.

William e Kate: la reazione alle indiscrezioni sul piccolo George

Durante l’iniziativa a favore della comunità LGBT, a cui William e Kate hanno preso parte, i due reali sono stati sottoposti a domande che hanno riguardato soprattutto la loro sfera privata. I due si sono aperti molto laddove alcuni aspetti costituivano in passato un vero e proprio tabù, dimostrando il cambiamento verso una maggiore apertura che non si era mai verificato prima.

Una delle domande più indiscrete è stata quella riguardante il figlio George, il che ha creato un clima abbastanza imbarazzante. La domanda diretta riguardava la reazione dei due reali davanti alla possibile confessione di uno dei loro figli sulla propria omosessualità.

La risposta del principe William

Il Principe William ha risposto con grande sincerità e molta tranquillità a questa domanda fatta senza mezzi termini, affermando con sicurezza come questo tipo di situazione non andrebbe mai a costituire un problema nella maniera più assoluta.

A seguire ha rivelato che però, una tale situazione, potrebbe costituire una preoccupazione esclusivamente per il ruolo cui sono destinati i suoi figli, con conseguenti giudizi. La soluzione è sempre avere un dialogo aperto e sincero su qualsiasi tema con i propri figli, ed è quello che suggerisce il principe William.