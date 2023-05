News Amici: “Mi sono spaccata un ginocchio”, deve rinunciare alla danza | Grave infortunio Di Marina Drai - 19

Dramma ad Amici: una delle ballerine del programma è rimasta vittima di un infortunio terribile. Ha rischiato grosso.

Una delle ballerine di Amici ha confessato di aver affrontato un brutto infortunio che ha messo a rischio la sua carriera. Tanti i messaggi di conforto per l’artista che ora ha deciso di cambiare carriera dopo lo spavento che si è presa.

L’edizione 2023 del programma si è conclusa da poco e ha visto trionfare Mattia Zenzola. Il ballerino 19enne è uscito trionfante dalla trasmissione ed è tornato subito nella sua Valenzano per riabbracciare famiglia e amici. Il giovane è stato accolto da una festa coi fiocchi, con fuochi d’artificio per celebrare la coppa conquistata nella sfida contro Angelina Mango.

“Eccomi qui, sono tornato da poco nella mia casa, quella che avevo lasciato otto mesi fa con un sogno tra le mani, e ho potuto finalmente riabbracciare la mia famiglia e i miei amici. Ho passato la notte insonne, sono troppe le emozioni che mi assalgono, ma nessuna di queste supera l’affetto e l’amore che mi avete riservato sin dall’inizio del mio viaggio” ha scritto il giovane sul suo profilo Instagram.

Mattia ha ringraziato professori e ballerini del talent show e soprattutto Maria De Filippi e Raimondo Todaro che gli è stato vicino fin dall’inizio. “Un sentito grazie a tutti i meravigliosi professori che sono stati fondamentali nella mia crescita, in particolare al mio professore Raimondo Todaro, la persona che mi ha preso per mano e accompagnato lungo questo cammino”.

Paura per la ballerina di Amici

I telespettatori ricordano con affetto molti degli ex ballerini di Amici. Purtroppo una di loro ha dovuto affrontare un infortunio molto grave con conseguenze potenzialmente disastrose. Stiamo parlando di Elena D’Amario che aveva partecipato all’edizione del 2009 del programma ed era arrivata seconda.

Dopo l’esperienza nell’accademia di Maria De Filippi, D’Amario è volata a New York per studiare presso l’accademia del coreografo Parsons. Purtroppo mentre lavorava come prima ballerina presso la compagnia ha subito un infortunio al ginocchio che, per rispettare i suoi doveri, ha trascurato. Alla fine le sue articolazioni non hanno retto ed è successo l’irreparabile.

Il lungo recupero

“Non ho detto nulla a nessuno e ho continuato a ballare. Poi mi sono spaccata un ginocchio” ha raccontato. Così, per tornare a ballare, D’Amario si è dovuta sottoporre a un’operazione alla quale è seguita una lunga degenza: per molti mesi la ballerina ha dovuto rinunciare alla sua passione.

Oggi è tornata finalmente in forma, ma per sua stessa ammissione sa che non potrà continuare coi ritmi della danza per sempre. Così la ballerina ha deciso di trovare un posto nel mondo della recitazione, dove si sta impegnando tuttora. Per ora l’abbiamo vista in Che dio ci aiuti.