News Dramma per Pippo Baudo: ‘è finita’, non si è potuto fare nulla | Addio imminente Di Didi Kera - 5

Un retroscena scioccante riguarda il longevo conduttore e gli italiani non sono pronti per l’inevitabile conseguenza.

Pippo Baudo è uno dei più grandi e storici conduttori televisivi che hanno fatto la storia del piccolo schermo del Bel Paese. Il prossimo 7 giugno compirà 87 anni e il pubblico italiano si augura che possa rimanere ancora per un bel po’ di tempo.

Tuttavia, circa tre mesi fa giravano delle voci riguardo ad alcuni suoi plausibili problemi di salute. A dare il via a queste voci era stato Pippo Balistreri, il direttore del palco di Sanremo che, durante il programma Italia Sì, condotto da Marco Liorni, aveva dichiarato di essere in pena per la salute di Baudo.

Questa sua affermazione aveva attirato l’attenzione di molti fan e giornalisti, facendoli preoccupare molto per lo stato di salute dello storico conduttore. Infatti, in molti sono arrivati a chiedere direttamente a Pippo Baudo come stesse in realtà. Quest’ultimo, allora, si è preoccupato di smentire immediatamente i rumors che circolavano all’epoca.

Sebbene il presentatore si sia addirittura fatto vedere e sentire dal suo pubblico, facendo rientrare lo stato di allarme per le sue condizioni di salute, circa due mesi fa è scoppiata un’altra crisi. Anche quest’ultima riguarda la salute di Baudo.

Le dichiarazioni di una collega

Circa due mesi fa, la collega Simona Ventura ha rilasciato un’intervista alla rivista Visto e, per l’occasione, ha anche parlato di Pippo Baudo e del suo recente malessere. La presentatrice ha così affermato: “Baudo vive nell’ansia, in quanto è l’ultimo conduttore della sua generazione. Ormai non ci sono più quei presentatori che hanno segnato la tv italiana!”.

La paura di essere rimasto l’ultimo dei migliori e storici conduttori crea uno stato di terribile ansia a Pippo Baudo. Ma la Ventura, per tranquillizzare gli italiani, ha anche detto che l’uomo sta comunque bene, a livello fisico.

L’ultimo dei grandi

Pippo Baudo è uno di quei conduttori rimasti ancorati ad una figura di presentatore passata, che ormai non va più di moda. I suoi più grandi mentori ed amici sono stati Corrado, Alberto Castagna e Maurizio Costanzo. Purtroppo, però, tutti questi epici presentatori televisivi non sono più tra noi, rendendo Baudo l’ultimo dei grandi.

Stando a quanto riportato da Simona, Baudo si sentirebbe responsabile di portare questo aplomb e questo modo di condurre tanto desueto quanto ancora amato ed apprezzato da diversi italiani. Per questa ragione, quando deve presentatore un programma, Pippo Baudo lo fa nel modo antico, per non far dimenticare i grandi della storia del piccolo schermo.