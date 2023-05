News Davide Mengacci ha un figlio segreto: solo adesso esce allo scoperto | FOTO Di Didi Kera - 18

Di recente si è scoperto chi è il figlio tenuto celato per anni dal conduttore milanese: è un personaggio famoso.

Davide Mengacci è uno dei conduttori televisivi più seguiti e conosciuti nel mondo dello spettacolo. L’uomo è sempre al centro del gossip non soltanto per la sua vita lavorativa, ma anche per quella privata. Infatti, da qualche tempo sul web girano certi rumors riguardo ad un suo presunto figlio mai rivelato.

Il popolo di internet crede che il comico e conduttore Daniele Corsi sia il figlio segreto di Mengacci. La maggior parte delle persone lo ha affermato per via della somiglianza fisica tra i due uomini, ma Davide non è il padre di Daniele. Tuttavia, il presentatore che il prossimo 8 settembre compirà 75 anni ha veramente un figlio che ha tenuto nascosto per molti anni.

Davide ha avuto tre figli nati da altrettante relazioni avute nel corso della sua vita: il primogenito si chiama Matteo Mengacci, mentre l’ultimo arrivato è il figlio della sua attuale consorte e regista televisiva, Cini Liguori, e si chiama Guido Mengacci.

Il secondogenito dello storico conduttore non porta il suo cognome, perché quando la donna con la quale aveva una relazione sentimentale è rimasta incinta, Mengacci l’ha lasciata senza volerne più sapere né di lei e neppure del bambino, rifiutando di riconoscerlo come suo figlio.

Il figlio segreto di Davide Mengacci

La prole disconosciuta del conduttore milanese è Rudy Zerbi, l’ex presidente della Sony Music ed attuale e molto noto ed amato personaggio pubblico presente in diversi programmi di Canale5. La madre di Rudy Zerbi si chiama Luciana Coi ed è stata abbandonata quando è rimasta incinta di Mengacci.

Rudy ha preso il cognome dell’uomo della madre che l’ha cresciuto assieme a lei e soltanto dopo ben trent’anni di esistenza il conduttore radiofonico ha scoperto chi è il suo vero padre biologico. È stata proprio la madre ha rivelarglielo, quando si era ammalata di tumore e pensava che non avrebbe avuto più un’altra occasione per dirglielo.

La dolorosa verità

Quando Zerbi ha appreso la notizia, ne è rimasto talmente scioccato che per ben due settimane non ha proferito parola. Tuttavia, pare che al momento Rudy e Davide abbiano appiano le divergenze e si siano chiariti.

Inoltre, i due uomini hanno ricostruito un legame padre-figlio, recuperando il tempo perduto. Infatti, lo stesso Rudy Zerbi ha dichiarato di sentire di avere più di un papà al mondo. Sebbene all’inizio dev’essere stato traumatico e doloroso, anche con un po’ di rabbia, Zerbi è stato in grado di perdonare la decisione che Mengacci ha preso 54 anni fa.