Enzo Paolo Turchi ha perso tutto: "Ho difficoltà economiche" | Sul lastrico

Enzo Paolo Turchi ha rivelato di trovarsi in difficili condizioni economiche e di vivere a stento con la pensione.

Ballerino, coreografo e insegnante, Enzo Paolo Turchi è uno dei volti noti della televisione. Fin da quando era giovane la danza è stata la sua passione: si è diplomato alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica e discipline musicali, poi ha cominciato a esibirsi in grandi teatri italiani come la Fenice di Venezia e il Comunale di Bologna.

Nel 1971 fu tra i creatori della prima scuola italiana di danza moderna. Subito dopo approdò in televisione diventano primo ballerino di numerose trasmissioni. Molto noto è il suo legame artistico con Raffella Carrà, con la quale nel 1971 ballò il famoso Tuca Tuca.

Nel 1987 si sposò con Carmen Russo, anche lei ballerina: i due si conobbero durante Drive In nel 1983. I due non sono solo compagni nella vita, ma anche sul lavoro. L’ex ballerino è stato maestro di danza di Lorella Cuccarini, Luca Tommasini e Marco Garofalo.

L’ex ballerino e la moglie hanno aperto due scuole di danza: una a Napoli e una a Palermo, e per diversi anni si sono occupati di seguire gli allievi. Oggi, però, la situazione è diventata insostenibile a causa delle difficoltà economiche della coppia.

Il dramma di Enzo Paolo Turchi

La crisi economica dovuta al periodo pandemico ha messo in ginocchio molte persone; tra queste ci sono anche Enzo Paolo Turchi e la moglie Carmen Russo che hanno dovuto chiudere la loro scuola di danza perché non riuscivano più a pagare l’affitto. Intervistato da Serena Bortone, l’ex ballerino ha spiegato di versare in condizioni economiche difficili.

“Questa è un’offesa a persone che hanno lavorato 40/50 anni. Non si tratta così un artista. Anche gli artisti sono dei lavoratori” si è lamentato, spiegando che dopo anni e anni di lavoro oggi percepisce una pensione di poco più di 700 euro che non gli ha più permesso di mantenere la scuola di danza.

Le accuse e la risposta dell’ex ballerino

Dopo l’intervista rilasciata a Serena Bortone, l’ex ballerino è stato preso di mira da numerosi utenti sul web che lo hanno accusato di aver sperperato i soldi, affermando che avrebbe potuto risparmiarli e tenerli da parte per il futuro. L’ex ballerino ha risposto subito alle critiche spiegando che, avendo versato i contributi, i soldi gli sarebbero spettati comunque.

“Io posso aver guadagnato tanti soldi, averli sprecati, averli regalati, messi da parte però sono affari miei, se io verso i soldi mi dovete dare la pensione” ha spiegato, rinnovando la sua delusione per il modo in cui è stato trattato da contribuente. Enzo Paolo Turchi ha chiesto il rispetto sia nei suoi confronti che di tutti i lavoratori che oggi percepiscono una pensione misera.