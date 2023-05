News Isola dei Famosi, da Ilary Blasi ai naufraghi: svelati tutti i cachet | Cifre da capogiro Di Ambra Ferri - 14

Sapete quanto guadagnano a puntata i concorrenti dell’Isola dei Famosi? Il loro cachet è da capogiro: svelate le cifre.

Il reality condotto da Ilary Blasi è iniziato da pochissimo, ma è già un successo. Con la showgirl romana al timone e degli opinionisti di eccellenza, il programma ha ingranato la quinta fin dalla prima puntata. Inoltre, il cast di questa edizione è davvero singolare: composto da personalità diverse, sta creando dinamiche scoppiettanti, proprio come piacciono ai telespettatori.

Tra i nodi da sciogliere rimane il rapporto tra Ilary Blasi e Enrico Papi, che ha sostituito Nicola Savino nel ruolo di opinionista. Negli ultimi giorni, infatti, si è vociferava che è stato necessario un intervento della produzione per “rimettere in riga” l’opinionista, accusato di prendersi troppo spazio durante le puntate.

Ma la domanda che si pongono tutti riguarda il cachet dei concorrenti partiti per l’Honduras: quanto guadagnano a puntata? E Ilary Blasi? Ecco tutte le cifre che vi lasceranno a bocca aperta.

Lo stipendio di conduttrice e concorrenti

Ancora prima che iniziasse l’Isola dei Famosi, il cast era stato criticato duramente dal web che riteneva i concorrenti poco famosi, tantoché si è parlato di un intervento dei piani alti di Mediaset per bloccare alcuni contratti e sostituire i naufraghi. Ci sono voluti pochi giorni, però, prima che il pubblico imparasse ad apprezzare i concorrenti, che anche se non sono vipponi, si danno da fare sull’Isola e producono molto trash di cui parlare. Insomma, questa edizione è partita davvero bene in termini di share, un po’ meno nel parterre visto che Nicola Savino è stato sostituito da Enrico Papi che avrebbe avuto una diatriba con la padrona di casa.

Anche per l’Isola dei Famosi, è stata sollevata la polemica relativa ai cachet dei concorrenti partiti per l’Honduras. Per ultimo, a far parlare il mondo dei social è stato lo stipendio percepito da Orietta Berti in qualità di opinionista del Grande Fratello Vip: la nota cantante ha guadagnato complessivamente quasi 500mila euro, una cifra considerata da molti smisurata per il ruolo svolto.

Isola dei Famosi, i migliori cachet: sul podio Simona Ventura

Veniamo all’Isola dei Famosi: la padrona di casa, stando alle indiscrezioni, guadagnerebbe circa 50mila euro a puntata, contro i 90mila euro percepiti un tempo da Alessia Marcuzzi. Lo stipendio record va a Simona Ventura che, secondo Dagospia, nel 2016 arrivò a percepire un cachet totale di 800mila euro.

Per quanto riguarda il cast, invece, sembra che un concorrente mediamente famoso percepirebbe circa 5mila euro a puntata, superando di 2mila euro un concorrente poco conosciuto del Grande Fratello Vip. Quando si tratta invece di volti noti si arriva addirittura a uno stipendio di circa 10mila euro a settimana. Per portare devi esempi concreti, sembra che Elisa Isoardi arrivò a percepire fino a 15mila euro a settimana, mentre Eva Henger sfiorò i 50mila euro nell’ultima parte del programma.