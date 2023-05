News Uomini e Donne è una trasmissione trash: le parole dell’autrice lasciano di stucco Di Luna Vespri - 16

“Uomini e Donne” è un programma che suscita spesso discussioni sulla sua qualificazione come “trash”: ecco l’intervento dell’autrice.

“Uomini e Donne” è un popolare programma televisivo italiano, trasmesso su Canale 5, che va in onda dal 1996. Il programma è un dating show, che si focalizza sulle dinamiche amorose tra uomini e donne.

I protagonisti tra cui la conduttrice Maria De Filippi ha il ruolo di mediare, divisi tra tronisti e corteggiatori sono uomini e donne single alla ricerca dell’amore, che può scoppiare non solo tra ragazzi ma anche tra gli adulti e anziani, per questo il format ingloba varie fasce di età.

Il programma prevede diverse fasi, tra cui la presentazione dei concorrenti, i colloqui individuali e i confronti tra i partecipanti. Le persone coinvolte possono scegliere di interessarsi a uno o all’altro concorrente, e l’obiettivo finale è trovare una potenziale coppia compatibile.

Durante il corso del programma, avvengono spesso situazioni di confronto emotivo, discussioni e momenti di tensione. Gli spettatori seguono le vicende delle varie coppie in formazione e possono tifare per i propri preferiti. “Uomini e Donne” ha ottenuto un grande successo in Italia nel corso degli anni ed è diventato un punto di riferimento per il genere dei dating show.

La difesa dell’autrice Raffaella Mennoia

In un’intervista tenuta per il Corriere, Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, ha detto la sua a proposito della trasmissione per rispondere alla domanda se il programma fosse trash.

La donna ha negato l’affermazione sostenendo che non si tratta di trash e soprattutto correggendo l’accezione di trash che non deve essere per forza negativa: secondo Raffaella il trash è “negli occhi di chi guarda”, descrivendo il programma come “una fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze, di persone che si incontravano e magari si innamoravano”. Ed è questo che coinvolge il pubblico e fa si che il programma abbia un notevole numero di ascolti.

Il suo rapporto con Maria De Filippi

Ha parlato, inoltre, del suo rapporto con Maria De Filippi, che per Raffaella è una delle persone che sono state importanti per la sua crescita nel mondo lavorativo, e con cui condivide un forte legame di amicizia. La descrive come una persona esigente e rispettosa.

In riferimento al suo libro, ha poi affermato quanto ci sia molto del proprio lavoro in esso, raccontando delle varie coppie che si sono formate durante il programma e delle loro storie. Raffaella ricorda, inoltre che “Fai strada se lavori e ti impegni”.