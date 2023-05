“Morto di fame…” a Uomini e Donne si sfiora la rissa: provvedimenti Tina Cipollari

Le invettive di Tina Cipollari colpiscono ancora: questa volta, però, l’opinionista rischia grosso. Vediamo cosa è successo.

A Uomini e Donne si sa i toni sono sempre molto accesi. Nel dating show più famoso della televisione le liti sono davvero all’ordine del giorno. Tra dame e cavalieri, troniste e corteggiatori, spesso negli studi Mediaset regna letteralmente il caos. A mediare ci pensa la conduttrice ed autrice del programma: Maria De Filippi che con la sua professionalità riporta tutto all’ordine.

Uno delle personalità più forti nella trasmissione è certamente Tina Cipollari che non si tira mai indietro nel dire una sua opinione a volte anche in maniera abbastanza veemente. Questa volta l’opinionista si è scagliata contro un cavaliere e a detta di molti è risultata particolarmente violenta.

Le motivazioni di questo scontro sono comunque futili perché in tanti si chiedono quanto sia giusto non redarguirla per i suoi modi eccessivi. In effetti, il pubblico invoca talvolta l’aiuto di Maria De Filippi, l’unica, forse, in grado di porre un freno alle sue invettive.

Dopo lo scontro a Uomini e Donne, gli utenti sul web hanno commentato l’episodio ora appoggiando Tina ora condannando senza mezzi termini le sue dure parole nei confronti del cavaliere. Ma vediamo di cosa si tratta.

Lo scontro tra Tina Cipollari ed Elio

I protagonisti di questa vicenda sono Tina e il cavaliere Elio, il quale ha abbandonato la conoscenza con la dama Paola per delle motivazioni a dir poco surreali. Infatti, l’uomo ha raccontato in studio di aver vissuto un’esperienza negativa con la donna in quanto durante una cena Paola avrebbe ordinato il burro. Elio ha poi confessato di aver avuto grossi problemi in passato con burro e ricotta e non ha preso per nulla bene l’odore di questi alimenti mentre cenava.

Insomma, una storia quasi ridicola aspramente criticata dalla Cipollari: “Ma guarda te…ma chi é arrivato…e non posso sentire l’odore del burro, della marmellata…la ricotta. Ho il mal di mare…ma chi sei? Ma vedi ‘sto cafone!”. Così Elio ha poi replicato con queste parole: “Sono qua a trovare una donna a cui piaccia andare in barca, sennò niente…”

La reazione social

Dopo aver visto questo scontro i social sono letteralmente impazziti: “”E Maria a questo che fa le prove di galanteria alle donne, non lo asfalta fuori da lì? No, tutto molto normale” ha scritto qualcuno. ”No, vabbé, qui si vola altissimo, ma veramente…veramente, questo non parla neppure di intolleranza, ma di trauma infantile con la ricotta, e questa doveva sta a pensà…ha avuto il trauma, non posso ordinà il burro. Ora…Paola non mi é simpatica, però dai, su…davvero…davvero!”, ha invece commentato un altro utente.

Ma ci sono alcune persone che invece si sono scagliate contro Tina soprattutto dopo che lei ha urlato in studio: “”Tina comunque esagera con le offese, fino a quando non trova qualcuno che la querela, questo a prescindere da quello che potrebbe essere lui caratterialmente”.Un utente, infatti, ha scritto: “Ma chi sei? Mica serve solo la giacca e cravatta , magari sei un fallito, morto di fame, senza un euro in tasca, un ripulito”. Insomma, ancora una situazione al limite a Uomini e Donne.