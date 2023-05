Enrico Papi cacciato: la storia terribile dietro al suo addio | Il conduttore sbotta contro Mediaset

Enrico Papi non sta più zitto: l’uomo si lascia andare ad alcune dichiarazioni discutibili e l’addio è sempre più vicino.

Il nome di Enrico Papi è inevitabilmente associato a programmi cult come Sarabanda, Meteore o La Pupa e il Secchione. Per anni l’uomo è stato uno dei conduttori più importanti di Mediaset macinando un successo dopo l’altro. Il suo addio alla rete è avvenuto nella più assoluta ombra lasciando delusi diversi suoi fan.

Solo ora vengono a galla dei retroscena incredibili sulla rottura con la rete direttamente dalla bocca di Enrico Papi. Non è stato facile per l’uomo passare dall’essere un presentatore amatissimo le cui abilità erano pienamente riconosciute da tutti, ad uno showman di serie B costretto ad abbandonare quella che era stata la sua casa per anni.

Enrico Papi è riuscito in seguito all’addio a Mediaset a ritagliarsi un po’ di spazio sul piccolo schermo al timone di programmi divertenti e di grande intrattenimento come Name That Tune su TV8.

Papi non ci sta più e dopo anni ha confessato le motivazioni che lo hanno portato a lasciare la rete del biscione. Le sue parole sono sconcertanti tanto che il conduttore ha parlato di bullismo televisivo. Leggiamo le sue dichiarazioni.

Le parole di Enrico Papi sull’addio a Mediaset

“Purtroppo in tv esiste un certo atteggiamento di prepotenza. Bullismo ricevuto da chi? Da colleghi potenti. Quando possono non rinunciano mai alle scorrettezze, ma le dirò: non porto rancore, per fortuna esiste l’ascolto. Sono stato vittima di bullismo televisivo. Purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è una decisione ‘costretta’ da altre persone” ha spiegato il conduttore in un’intervista.

Riguardo ai suoi colleghi ha affermato che: “…quando possono non rinunciano mai alle scorrettezze“, ha continuato. “Ma non porto rancore. Tornassi indietro mi batterei fino all’ultimo per non assecondare le dimissioni” E ancora: “Anche se vanno male alcuni continuano a lavorare, mentre altri per mezzo punto di share in meno alzano i tacchi e se ne vanno”.

L’aiuto della famiglia

In soccorso ad Enrico la sua famiglia e l’amore di sua moglie che non l’ha mai abbandonato in questi momenti difficili. A loro, quindi, deve tutto e anche la tenacia di prendere i colpi bassi e di trasformarli in qualcosa di buono: “Siccome per fortuna ho anche una vita privata», ha, quindi, dichiarato, “quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l’ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia”.

Adesso, Enrico Papi è tornato a Mediaset. Dopo un’esperienza non troppo positiva a Scherzi a Parte è stato chiamato come opinionista per L’Isola dei Famosi. Passato l’entusiasmo iniziale, però, sono apparsi evidenti gli attriti con la conduttrice Ilary Blasi che non apprezzerebbe il modo di fare del collega. C’è chi dice, infatti, che il conduttore possa lasciare il suo posto a qualcun altro a causa dei disguidi con la Blasi. Da Mediaset, tuttavia, questa volta sembra non ci sia la minima intenzione di sostituirlo.