Panico e paura per Barbara D’Urso, scattato l’allarme all’improvviso: “Ci incendiamo tutti quanti”

Barbara D’Urso ha vissuto momenti di panico mentre era in scena. L’esperienza l’ha traumatizzata: “Sul palco un momento shock”.

Le sue parole hanno gelato il pubblico, che si è subito allarmato per la conduttrice di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso dopo essere stata in scena a Montecatini ha parlato dell’accaduto sui suoi social, dove si è sfogata.

Ne ha parlato attraverso un breve video girato nel cuore della notte, subito dopo essere stata in scena al Teatro Verdi con la commedia Taxi a Due Piazze.

Ma cosa è successo sul palco? Ecco cosa ha scatenato in lei un panico incantabile. Lo spettacolo teatrale Taxi a Due Piazze che vede Barbara D’Urso cimentarsi nei panni di attrice sta riscuotendo un grandissimo successo. Mentre tutto stava filando liscio, è successo l’imprevedibile. L’episodio ha spaventato molto la conduttrice, che ha deciso di parlarne su Instagram.

Il racconto su Instagram: “Nemmeno noi capivamo”

Per fortuna tutto ha avuto un lieto fine, ma cosa era successo in scena? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro e tornare al Teatro Verdi della città di Montecatini, dove si stava svolgendo lo spettacolo teatrale. Nonostante l’immenso calore ricevuto dal pubblico, la nota conduttrice Mediaset si è ritrovata ad affrontare un episodio davvero allarmante.

“Sono le due di notte, come vedete sono distrutta, sono appena tornata in albergo. Questo video lo vedrete probabilmente domani, ma devo raccontarvi cos’è successo questa sera in scena. Inizia la commedia, affetto, applausi, io entro e a un certo punto, mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena – io, Barbara Terrinoni e Franco Oppini – nel pubblico, teatro pieno, mille persone, stupendi, a un certo punto scatta l’allarme antincendio, credo”. Queste le parole pronunciate da Barbara D’Urso in persona nel video condiviso sulle storie di Instagram.

Il panico in scena: ecco cosa è successo a Barbara D’Urso

Oltre alla sirena, si sono accese tutte le luci del Teatro Verdi. Il suo racconto prosegue così: “Che succede adesso? Ci incendiamo tutti quanti? Devo scappare?“, si è chiesta la conduttrice.

Per fortuna era solo un falso allarme, ma lei si è spaventata tantissimo. Alla fine del video, ha concluso scherzandoci su: “Abbiamo iniziato col botto con l’allarme e nemmeno noi capivamo cosa stesse succedendo. Vi ringrazio per essere venuti e per tutto l’affetto”. Insomma, quello della D’Urso è stato a tutti gli effetti un debutto con il botto. Nonostante questo, sappiamo che lo spettacolo sta ricevendo un enorme successo e non ci sono dubbi che, dopo questa esperienza, per la conduttrice di Mediaset si apriranno numerose porte.