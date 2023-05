Asia Argento, tutta la verità sull’amore con Morgan: “Era violento, cattivo” | Situazione pessima

Asia Argento vuota il sacco sulla sua relazione con Morgan e racconta lati molto oscuri del loro rapporto. Ecco le parole dell’attrice.

Forse non tutti sanno che Asia Argento è stata legata sentimentalmente con Morgan per diverso tempo. Dall’amore tra i due è nata anche una figlia che ad oggi li tiene legati.

L’attrice negli ultimi tempi ha deciso di vuotare il sacco raccontando tutta la verità su un rapporto pieno di ombre. Infatti, ci sono moltissimi dettagli sconcertanti di cui nessuno era a conoscenza.

L’argento ha parlato di violenza, denunce e altri episodi molto brutti che ha vissuto durante la relazione con il musicista. Nonostante questo, tra i due potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Asia Argento e Morgan: i lati oscuri della loro relazione

La loro storia d’amore è stata molto chiacchierata e, nonostante sia finita, si continua ancora a parlarne. I due hanno anche avuto una figlia Anna Lou che ora è diventata una bellissima ragazza e una promettente attrice. Infatti, l’abbiamo vista recitare nella famosa serie Netflix dal titolo Baby.

Oggi si torna a parlare della relazione tra Asia e Morgan per via di alcune dichiarazioni della donna, che pubblicamente ha parlato di amore “violento”. Nonostante il loro rapporto sia sempre stato turbolento e abbia toccato picchi di violenza, ad oggi potrebbe esserci un effettivo ritorno di fiamma tra i due. Forse è per via della figlia, ma sembra essere tornato il sereno. Basta pensare che recentemente si sono mostrati insieme su ClubHouse a chiacchierare del loro rapporto e dei loro ricordi.

Asia Argento: “Rimettiamoci insieme”

Proprio in questa occasione, l’attrice ha rivelato dettagli inaspettati. “Ma perché noi ci siamo lasciati?”, avrebbe chiesto a Morgan, che subito ha ribattuto: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”.

E così lei senza pensarci due volte si è dichiarata pubblicamente: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza. […] Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo”. Nel corso della lunga chiacchierata i due hanno scherzato tantissimo su un loro probabile ritorno di fiamma, tantoché ormai il pubblico inizia a crederci. Che dopo un burrascoso temporale stia tornando davvero il sereno? Non resta che attendere e vedere cosa accadrà.