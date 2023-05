Al Bano Carrisi, il dramma l’ha trapassato da parte a parte: vivo per miracolo

Al Bano Carrisi ha confessato di essere guarito da dei problemi di salute grazie a un miracolo.

Tra i cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana c’è sicuramente il nome di Al Bano Carrisi. Le sue bellissime canzoni hanno fatto sognare tantissimi italiani, rendendolo uno dei cantanti più amati di sempre.

Da una piccola realtà come quella del paesino in cui è nato, Cellino San Marco in Puglia, è riuscito a realizzare il suo sogno arrivando a Milano, dove si è fatto strada ed è diventato l’artista che è oggi.

Da ragazzo, nel 1965 incide La strada/Devo dirti di no il primo di una lunghissima serie di album che gli hanno permesso di vincere, durante la sua carriera, ventisei dischi d’oro e otto dischi di platino.

Nella sua vita, purtroppo, Al Bano ha dovuto affrontare un momento davvero difficile, e di questo ha deciso di parlare a tutti i suoi fan, accennando a un episodio, a sua detta, miracoloso.

Albano Carrisi racconta uno dei momenti più duri della sua vita

Durante un’intervista tenuta negli studi di Verissimo dalla conduttrice Silvia Toffanin, Al Bano Carrisi si è lasciato andare a una confessione, che riguarda circostanze della sua vita in cui è stato molto male. Parlando del proprio lavoro e anche della sua vita privata ha raccontato di aver avuto problemi di salute, a causa dei quali era stato quasi costretto ad abbandonare la musica.

I problemi di salute, cui si riferisce, intaccavano, infatti, il mezzo con cui esprime la sua arte, cioè proprio la sua voce, e lo descrive così come “uno dei momenti più brutti della mia esistenza”. L’unica alternativa restava, dunque, quella di ritirarsi dal panorama musicale. Ma a un certo punto, si è voltato tutto per il meglio, tanto che il cantante non ha interrotto la propria carriera, ma ha ripreso a cantare come sempre meravigliosamente.

Come si è risolto tutto il problema?

Stando a quanto confessato da Al Bano durante la stessa intervista, ci sarebbe stato un fatto rilevante nel processo della sua guarigione. Carrisi ha affermato che quello che è successo non ha niente a che fare con le cure mediche, ma che l’aiuto è venuto dall’alto.

Per spiegare le sue parole, Al Bano, ha raccontato un episodio della sua vita che gli è rimasto per sempre nel cuore. Un giorno che si trovava a Pietralcina, in una nuova Chiesa consacrata a Padre Pio, Albano, ascoltando un eco melodioso ha iniziato a cantarci sopra, e si è accorto di essere ancora in grado e da quel momento ha ripreso a cantare. Per questo Albano, sostiene che a salvarlo sia stato proprio un miracolo, per merito di Padre Pio.