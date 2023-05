Che sta combinando Maria Elena Boschi? Beccata in compagnie sospette | FOTO

La politica toscana è finita nel mirino dei media dopo che è stata avvistata con determinate persone. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Maria Elena Boschi è la capogruppo di Italia Viva ed è stata anche ministra del Governo Renzi. Ma oltre alla vita professionale, la Boschi ne ha anche una privata molto importante. La politica ha incontrato quello che poi sarebbe stato il suo partner nel lontano 2004.

Stiamo parlando dell’affascinante attore romano Giulio Berruti. I due si sono conosciuti quasi vent’anni ed è subito nata una solida e stupenda amicizia. Questo sentimento, poi, si è trasformato in amore ed è dal 2020 che Maria Elena e Giulio stanno insieme.

Entrambi non amano che le loro vite private siano di dominio pubblico, ma questo non ferma i paparazzi che riescono ad ottenere scatti molto interessanti. Come è successo circa due mesi fa, spiattellando la loro intimità a tutta l’Italia.

L’ex ministra del Governo Renzi è sparita dal mirino dei media per qualche tempo, facendo preoccupare ed insospettire gli italiani che la seguono dai suoi primi esordi in politica. Tuttavia, non c’è motivo di pensare al peggio: la Boschi, molto probabilmente, sta organizzando la sua vita personale e questo le impegna molto tempo.

Maria Elena Boschi e la confessione a Barbara D’Urso

Tempo fa la capogruppo di Italia Viva è stata ospite nel programma serale Live-Non è la D’Urso dove, tra le molte domande e risposte a tema politico, Maria Elena ha annunciato a Barbara D’Urso, e a tutto il suo pubblico, la sua grande gioia nel condividere il suo cuore e la sua vita con Giulio Berruti.

Stando ai rumors generali, sembra proprio che la Boschi e Berruti si siano innamorati durante una cena. L’ultimo scatto rubato riguarda nuovamente una cena che vede come protagonisti non solo la politica e l’attore, ma anche altre due figure che fanno presagire una novità inaspettata.

Galeotta fu la cena

Nello specifico, la coppia è stata beccata nel ristorante Dal Bolognese, in Piazza del Popolo, a Roma. Potrebbe sembrare una banalità vedere una coppia assieme per cena, ma i due erano assieme ad un’altra coppia che desta qualche dubbio, ovvero i genitori di Giulio. Le foto scattate potrebbero ricondurre ad un’ipotesi: l’organizzazione di un matrimonio.

Ma non è ancora possibile confermare o smentire questa ipotesi. Oltretutto, non è la prima volta che la politica cena in compagnia del fidanzato e dei suoi genitori. La cena era stata organizzata per il compleanno di lui ed anche se non si sa la data delle nozze, alcuni rumors affermano che la location potrebbe essere la ragione natia di Maria Elena Boschi, ovvero la Toscana.