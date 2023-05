Stop ai dubbi, Charlene e Alberto di Monaco sono in crisi | Lei lo abbandona sul più bello

Sembrava che fosse tornato il sereno tra Alberto e Charlene di Monaco, invece era tutta una farsa. I due sono di nuovo in profonda crisi.

È un rapporto turbolento e pieno di alti e bassi quello che lega i due reali di Monaco, tantoché lei ha deciso di abbandonarlo. Il loro matrimonio è arrivato davvero al capolinea?

I presupposti ci sono tutti, vista la drastica scelta di Charlene. Sembrava che le cose tra i due andassero meglio, invece era solo una facciata. Anzi, sono peggiorate.

Se fino a qualche mese fa si parlava di una presunta gravidanza, ad oggi l’unica preoccupazione dei sudditi è che presto si separino definitivamente.

Charlene e Alberto di Monaco: cosa sta succedendo tra loro

Per capire cosa sta accadendo tra i due è necessario fare un passo indietro. Quali siano i rapporti tra Alberto e Charlene di Monaco non è realmente dato saperlo, in quanto i reali sono molto riservati e protetti dai loro uffici stampa, che evitano di far trapelare informazioni compromettenti. Secondo alcuni rumors, tra i due ci sarebbe un tacito accordo di sopportazione che spiegherebbe perché spesso appaiono spesso freddi nei confronti l’uno dell’altro.

I reali non hanno mai rilasciato dichiarazioni pubbliche che smentissero la presunta crisi per questo i dubbi nel tempo sono stati alimentati da numerose voci fuori campo. Recentemente si credeva che le cose andassero meglio, si parlava anche di gravidanza. Invece, sembra che sulla loro relazione non aleggi un clima di serenità.

La decisione di Charlene di Monaco

Infatti, all’improvviso Charlene di Monaco ha deciso di abbandonare Alberto proprio sul più bello. Lui si è stato qualche giorno in Bahrain in occasione del primo Gran Premio di Formula 1. Durante la permanenza, il principe era completamente, orfano della compagnia di Charlene. Questo fatto ha aumentato i dubbi, dato che la principessa è una grande tifosa del ferrarista Charles Leclerc.

Nonostante la sua passione, ha deciso di abbandonarlo e non raggiungere il marito. La sua decisione ha scatenato molte polemiche e sollevato numerose domande: perché la reale monegasca ha preferito trascorrere il finesettimana a casa insieme ai figli Jacques e Gabriella? Questa è la domanda che si fanno tutti, a cui si può dare una sola risposta: probabilmente i due non sono così affiatati come vogliono dimostrare. Forse, sono ancora in crisi e stanno attraversando un periodo buio del loro matrimonio, ma saranno in grado di superarlo?

Inoltre, a questo si aggiunge che, prima della competizione, pare che Alberto abbia incontrato Hamilton, mentre il giorno dopo i paparazzi lo hanno intercettato mentre conversava amabilmente con Christian Horner. Insomma, niente è chiaro del loro rapporto: non ci resta che aspettare e vedere come si svilupperanno le cose tra di loro.