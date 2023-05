Oroscopo: una vita lunga e felice, i segni zodiacali più longevi | Godetevi ogni anno

Quali sono i segni zodiacali più longevi? Ecco i tre segni che hanno un’aspettativa di vita maggiore degli altri.

Chi non vorrebbe vivere per sempre? Purtroppo non è ancora possibile (forse in futuro sì, chi lo sa), ma si può comunque sperare di vivere a lungo e prosperare. A sentire l’oroscopo ci sono tre segni zodiacali in particolare che vivranno molto più a lungo degli altri e potranno godersi tutti gli anni di pensione.

La vita è sempre più piena di impegni ed è difficile trovare del tempo per noi. A tutti piacerebbe avere tutto il tempo del mondo per coltivare i propri hobby e le proprie passioni. Le stelle hanno fatto un dono molto speciali a tre segni: gli hanno regalato una vita molto più lunga rispetto agli altri.

Non è proprio un dono da poco: il tempo è preziosissimo! Sapere di avere un’aspettativa di vita più lunga ci aiuta a essere più sereni. Vivere più a lungo significa anche avere una salute migliore di altri, una cosa che non si può di certo dare per scontata.

Di certo senza una buona alimentazione, adeguata attività fisica e pochi vizi le prospettive di lunga vita si riducono anche per chi è stato baciato dalla fortuna. Se siete tra i segni più longevi dello zodiaco cercate di fare buon uso di questo dono incredibile che vi è stato fatto e di non sprecarlo.

I segni zodiacali più longevi

Tra i segni zodiacali più longevi troviamo i Pesci prima di tutti gli altri. Ebbene sì: i sognatori dello zodiaco hanno molto più tempo degli altri per godersi la vita e realizzare i propri sogni. I nati sotto questo segno sono in assoluto quelli che, in media, hanno un’aspettativa di vita più elevata.

Al secondo posto troviamo la Bilancia: l’età media di uomini e donne si aggira tra i 77 e gli 81 anni. Un risultato ottimo, considerando che si tratta di una media: c’è chi vive anche fino a 100 anni! Ritenetevi fortunati di possedere questo dono unico. Al terzo posto tra i segni che vivono più a lungo troviamo i Gemelli: uomini e donne potranno vivere a lungo, ma le donne in particolare possono arrivare oltre gli 85 anni.

I segni con aspettativa di vita inferiore

Se ci sono i più longevi, ci sono anche i segni con aspettativa di vita inferiore. Capricorno e Acquario sono tra i segni meno longevi: sia che si parli di uomini che di donne, l’aspettativa si aggira intorno ai 72 anni. Un risultato poco soddisfacente, considerando i traguardi dei più longevi.

Il meno longevo in assoluto però è lo Scorpione: i nati sotto questo segno hanno un’aspettativa media di 63 anni! Non fatevi spaventare da questi numeri: si tratta di previsioni basate sia su dati storici che sulle inclinazioni del segno. Se prediligerete una vita sana ed equilibrata, l’aspettativa migliorerà.