Oroscopo: attenti al segno più infedele, potrebbe trattarsi del vostro partner

Ecco chi è il segno più traditore tra tutti i segni dello zodiaco: state attenti a questo segno, è il più infedele.

Quando bisogna affidarsi alle stelle? In casi come questi, forse, sarebbe l’ideale, dal momento che nessuno di noi vorrebbe essere tradito che sia dal proprio partner o da un amico.

Bisogna prestare molta attenzione, allora, a chi potremmo ritrovarci di fianco, dal momento che le stelle questa volta potrebbero avere ragione sul serio: ci stanno avvertendo! Mettetevi in guardia da questo segno traditore.

Così come ci sono caratteristiche tipiche per ciascun segno, che ne definiscono i tratti e che ci aiutano a capire meglio le persone che abbiamo di fronte, così possiamo stabilire quanto fidarci di un determinato segno.

A quanto pare, ci sarebbero tratti di ciascun segno che rivelano quanto essi siano più o meno fedeli rispetto ad altri. E questo segno è davvero quello di cui ci si deve fidare di meno: siete pronti a scoprire se stiamo parlando proprio di voi o di chi vi circonda?

Qual è il segno più infedele?

Uno degli aspetti più pericolosi del carattere di una persona è proprio quello dell’infedeltà, che a volte è celato proprio in chi non ce lo aspettiamo. Sembrano sempre i più buoni quelli che poi svelano il proprio lato nascosto.

State attenti a questo segno: vi farà passare le pene dell’inferno. All’apparenza risulta innocuo, ma in realtà non si farà scrupoli a tradire se messo nella situazione di poterlo fare.

Ecco il segno più infedele: di chi si tratta.

A quanto pare, secondo le stelle, il segno più infedele dell’Oroscopo è il Toro (20 aprile/20 maggio). Se sei di questo segno non sei portato per avere una relazione stabile. E se avete una cotta per loro, attenti a non cascarci troppo. Il Toro, infatti, per quanto cerchi di avere una relazione seria, non riesce a moderare quei lati che lo spingono invece a svincolarsi e a “tradire”.

Tutto deriva da un’insicurezza di fondo che non permette di sentirsi a proprio agio in una relazione, arrivando a cercare sempre altro, per poter compensare questa mancanza di fiducia in se stessi. Al di là di quanto appare all’esterno, la sicurezza non è nient’altro che una maschera, e il bisogno di approvazione è così forte da ricercare attenzioni da parte di altre persone. Inoltre, si fanno sedurre dalla bellezza esteriore, per cui è facile cadere nell’infedeltà, oltre che per l’avversione totale verso la vita monotona e sempre uguale: ecco allora il riscatto e il brivido del tradimento.