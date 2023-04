Test di intelligenza difficilissimo: solo l’1% trova il bruco nascosto | Scopri se ne fai parte

Test d’intelligenza: se riesci a trovare dove si è nascosto il bruco nel prato, fai parte dell’1% delle persone. Scopri se sei un genio!

Il gioco proposto oggi è difficile da risolvere e riuscirci vi farà guadagnare moltissima autostima. Infatti, solo una percentuale esigua riesce a risolverlo. L’obiettivo è trovare il simpatico bruco nascosto nel parco: può sembrare una sfida semplice, ma non fatevi ingannare dall’apparenza. Riuscire a risolverla, valorizza la tua mente e la tua vista da falco.

Il test vi permetterà di mettervi alla prova e scoprire se fate parte dell’1% delle persone in grado di risolverlo. Siete pronti per provarci? Fatevi sorprendere dalla vostra mente.

Spesso i test di intelligenza vengono sottovalutati, perché si crede che siano passatempo per bambini. In realtà, provare a risolverli permette di tenere allenata la mente e la vista. Più se ne fanno, più si apprende ad interrogarsi sulle cose, senza mai fermarsi alla superficie.

Test del bruco: se lo risolvi, sei un genio

Per risolvere quello di oggi è necessario andare oltre le apparenze, vedere tra le righe. Non tutti hanno una vista da falco, motivo per cui risulta quasi impossibile risolverli. Mettendosi alla prova, però, c’è un grandissimo margine di miglioramento.

Nel bellissimo prato verde proposto nell’immagine si nasconde un simpatico bruco, che a prima vista non è ben visibile. Per trovarlo bisogna cambiare prospettiva e focalizzarsi sui dettagli. Per altri, invece, sarà più facile individuarlo a colpo d’occhio. Attenzione però: come in tutti i test d’intelligenza e illusioni ottiche, il tranello si nasconde dietro l’angolo. Il vermicello ha la stessa tonalità dell’ambiente circostante, potremmo dire che si mimetizza alla perfezione: ecco perché è così difficile scovarlo.

Test del bruco: la soluzione

Nonostante tutto, sappiate che non è impossibile risolvere il test. Iniziamo col dire che osservando l’immagine si nota subito il colore predominante, ossia il verde, lo stesso del bruco nascosto. Per trovarlo facilmente e in velocità è necessario allenarsi con altri test, perché la mente ha bisogno di fare esercizi regolari per rispondere bene agli stimoli esterni. E tu, lo vedi?

Se sei riuscito a vederlo subito, complimenti! Sei un vero genio e fai parte di una piccolissima percentuale di persone, solo l’1% lo trova immediatamente. Tutti gli altri non si scoraggino: con un buon allenamento, diventerete dei veri campioni. Nel frattempo, ecco gli indizi utili per risolvere questo test.

Nella foto è predominante il colore verde, con qualche nota più scuro ma solo un colore primeggia nell’immagine. Con un po’ di concentrazione, si può notare un dettaglio particolare in quella che pare una distesa uniforme: la soluzione è cerchiata in nero, ecco dove si trova il bruco. Se avete voglia di mettervi in gioco, ecco un altro test che potrà darvi molte soddisfazioni.