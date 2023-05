News Sonia Bruganelli aveva già capito tutto: la bambina della foto ora è famosissima | Ecco chi è Di Ambra Ferri - 19

Su Instagram spunta una foto di Sonia Bruganelli che tiene in braccio una dolce bambina, oggi ballerina famosissima.

La vecchia foto salta fuori dopo anni e sta facendo parlare tutto il pubblico di Mediaset. Sonia Bruganelli, in tempi non sospetti, l’aveva già adocchiato e ora lei è diventata famosissima.

Se di solito associamo la figura della Bruganelli al Gf Vip per via del ruolo di opinionista, oggi a far parlare di lei è un vecchio scatto davvero curioso.

Riconoscete la splendida bambina che vedete in foto? È impossibile non farlo, l’abbiamo vista per mesi in televisione. Ecco di chi si tratta

Lo scatto di Sonia Bruganelli fa parlare il web

Produttrice televisiva, responsabile dei casting di moltissimi programmi in onda su Canale 5, la Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis e si fa riconoscere per il suo carattere frizzantino. Senza peli sulla lingua, dice sempre ciò che pensa: per questo motivo sono ormai due anni che ricopre il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di Alfonso Signorini, conduttore del reality show firmato Mediaset.

Nella foto in questione, Sonia tiene in braccio una bellissima bambina riccia. È facile riconoscerla perché la sua bellezza è inconfondibile: oggi è una ragazza matura, ma ha conservato gli stessi lineamenti e quei bellissimi ricci che la distinguono. Lo scatto ha fatto discutere il mondo del web, che subito ha riconosciuto la bambina nella foto risalente alla messa in onda di Chi ha incastrato Peter Pan?

Si tratta di Megan, ballerina che ha fatto parte del cast di questa edizione di Amici. Già da piccola era stata notata da produzioni televisive per la sua bellezza, crescendo poi ha deciso di dedicarsi allo studio della danza. Proprio quest’anno ha partecipato ad Amici dove ha fatto passi da gigante, tanto da essere riuscita a debuttare al serale.

Il percorso di Megan ad Amici

Come ha sempre detto durante la sua permanenza nella scuola di Maria De Filippi, Megan voleva dimostrare di avere talento, e non solo di avere una bella copertina. Insomma, non voleva essere la classica ragazza “bella che non balla”. Infatti, è stata in grado di riempire il palco del serale, differenziarsi dagli altri e migliorare tantissimo nella tecnica, tanto da aver ricevuto complimenti persino dall’esigente maestra Alessandra Celentano.

Il 18 marzo Megan è stata eliminata dal programma dopo un percorso di crescita davvero notevole: ora che oltre ad essere bellissima è diventata una bravissima ballerina, non ci sono dubbi che il suo futuro nel mondo dello spettacolo sarà davvero brillante.