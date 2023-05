News Eleonora Daniele chiude il programma Storie italiane: pubblico allibito | CLAMOROSO Di Didi Kera - 7

La ben nota giornalista lascia senza parole gli italiani durante la diretta del programma. Scopriamo cos’è successo.

Eleonora Daniele è una famosa giornalista e conduttrice televisiva molto amata e seguita dal pubblico italiano. I telespettatori del Bel Paese l’hanno conosciuta meglio, ed apprezzata sempre di più, grazie alla conduzione del programma Storie italiane, in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì in prima mattina.

Tuttavia, in questi ultimi giorni la diretta della trasmissione è stata interrotta con un largo anticipo, ovvero circa un’ora prima. Le puntate del 9 e 10 maggio si sono concluse straordinariamente intorno alle 11 del mattino, per due motivi diversi ma ugualmente importanti.

La puntata dello scorso 10 maggio è stata interrotta alle ore 11 circa per dare spazio ad un’edizione speciale del TG1. Eleonora ha spiegato al suo pubblico il motivo di tale cambiamento del palinsesto Rai e perché, dopo un’ora di programma, doveva dare la linea al telegiornale.

“Finiamo qui perché adesso dobbiamo dare la linea al Quirinale per la messa in onda della cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello 2023, evento che si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”, così la Daniele ha avvisato i suoi telespettatori.

Un’altra puntata di Storie italiane dimezzata

Anche l’appuntamento del 9 maggio della trasmissione della Daniele è stata ridotta a circa un’ora di durata, ma per un altro motivo. Questa puntata è stata dimezzata per lasciare spazio alla celebrazione del Giorno della Memoria dedicato a chi è morto a causa del terrorismo. L’evento si è svolto presso il Salone dei Corazzieri del Quirinale, a Roma.

Questa celebrazione solenne è stata svolta in occasione di un tragico evento, vale a dire il quarantacinquesimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, l’ex Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

Eleonora Daniele sostituita da Geppi Cucciari

Lo scorso 10 maggio, dunque, la trasmissione Storie italiane è stata interrotta per cedere il passo allo speciale del TG1, per l’occasione in collaborazione con Rai Quirinale, per mandare in onda l’evento guidato dalla conduttrice Geppi Cucciari e che riguarda il mondo dello spettacolo.

La serata della premiazione del David di Donatello è andata in onda proprio lo scorso 10 maggio, alle 21.10 circa, su Rai1. A presentare questo evento mondano sono stati il conduttore Carlo Conti e l’attrice Matilde Gioli. Vedremo se, in un prossimo futuro, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele subirà altre modifiche orarie per cedere il posto ad altri eventi importanti.