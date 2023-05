News Manuel Bortuzzo e il tragico retroscena su Lulù Selassiè | Dettagli sconvolgenti Di Didi Kera - 13

Il famoso nuotatore triestino ha rivelato dettagli sconvolgenti circa la sua relazione passata con la principessina.

Manuel Bortuzzo si è fatto conoscere dalla maggior parte degli italiani per via del suo fatale incidente che l’ha costretto su una sedia a rotelle per il resto della sua vita. Lo spiacevole episodio è accaduto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 e, per uno scambio di persona, Manuel è stato sparato alla schiena.

Il suo futuro era roseo e sarebbe stato un nuotatore come pochi. Tuttavia, Bortuzzo non si è perso d’animo e si è aggrappato alla sua nuova vita, tenendola stretta. Inoltre, il giovane non ha rinunciato al suo sogno sportivo e, ancora oggi, si allena e partecipa alle gare di nuoto.

Manuel ha deciso di partecipare al reality show più seguito e longevo di Mediaset, ovvero Il Grande Fratello. Il giovane è stato uno dei concorrenti della sesta edizione del GFVIP, andata in onda da settembre 2021 a marzo 2022.

Durante questa avventura nella casa più spiata d’Italia, Bortuzzo ha fatto la conoscenza di molte persone, ma una in particolare gli è entrata nel cuore. Stiamo parlando di Lulù Selassiè, la principessa di origine etiope che, assieme alle sue due sorelle Jessica e Clarissa, hanno formato il trio Princess nella casa del GFVIP.

L’amore tra Manuel e Lulù e la sua fine

Tra i due è scoccata subito la scintilla dell’amore e la loro relazione sentimentale è durata anche fuori dalla casa del Grande Fratello. Tuttavia, dopo qualche tempo, Manuel e la Selassiè si sono lasciati a causa di alcune incomprensioni irrisolvibili. A distanza di alcuni mesi, Bortuzzo è tornato a parlare della sua ex.

In un’intervista concessa al giornale online Leggo, Manuel ha dichiarato: “Non l’ho più vista, siamo andati avanti con le nostre vite, ma se la vedo la saluto”. Questa affermazione dimostra come il giovane nuotatore sia molto maturo e coscienzioso delle sue decisioni e come non rimpianga la fine della loro storia d’amore.

Gli obiettivi di Manuel Bortuzzo

Sempre intervistato da Leggo, il giovane ha ammesso di essere serenamente single, dichiarando: “Adesso ho altri obiettivi”. Infatti, Manuel si sta focalizzando sullo sport e sugli allenamenti e, se ci sarà abbastanza tempo, forse si dedicherà anche all’amore.

Manuel Bortuzzo ha rivelato che si sta preparando per le paralimpiadi, ammettendo che non è un obiettivo facile. Il giovane ha così concluso: “Sogno di partecipare alle paralimpiadi. Se sogno in grande vorrei vincere”.