Manuel Bortuzzo: arriva una notizia incredibile | I suoi fan sono in lacrime

Il nuotatore paraolimpico ha presenziato ad un evento molto importante nel mondo sportivo, ottenendo anche dei riconoscimenti.

Dopo aver partecipato come concorrente dentro la casa più spiata d’Italia, ovvero nella sesta edizione del reality show Grande Fratello Vip, la carriera sportiva di Manuel Bortuzzo ha fatto un salto di qualità. Lo scorso 10 gennaio, infatti, Manuel ha ricevuto un premio ed ha partecipato ad un lieto evento del mondo sportivo.

L’incidente fatale

3 febbraio 2019: una data che Bortuzzo non potrà mai dimenticare. In quel giorno, infatti, la sua vita è cambiata radicalmente. L’ex nuotatore è stato vittima di uno scambio di persona ed è stato ferito alla spina dorsale con un colpo di pistola, mentre si trovava fuori da una discoteca di Roma con la sua fidanzata.

Da quel momento in poi, Manuel ha perso l’uso delle gambe e si è visto costretto su una sedia a rotelle per il resto dei suoi giorni. Il giovane nuotatore era una promessa per il nuoto italiano e si allenava al Centro Federale di Ostia. Tuttavia, il suo fato è stato cambiato bruscamente e radicalmente. Per fortuna, la forza d’animo del giovane ragazzo gli ha permesso di non abbattersi e di riuscire, in qualche modo, a continuare il suo sogno da nuotatore.

Il lieto evento

Il 10 gennaio scorso Manuel è stato accolto dall’amministrazione comunale di Mazara del Vallo, in Sicilia. Bortuzzo è stato invitato nella città siciliana per fare da testimonial ad un evento tenutosi al palazzetto dello sport, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo al tema della disabilità.

Il campione paraolimpico è stato accolto dal vicesindaco Vito Billardello che gli ha conferito il crest cittadino e due pubblicazioni su Mazara del Vallo. In aggiunta, Billardello ha comunicato che avrebbe dato il via ai lavori per la costruzione di una piscina comunale ed ha anche espresso il desiderio di avere Manuel tra i partecipanti dell’inaugurazione della suddetta piscina.

Incontri importanti e soddisfazioni personali

Bortuzzo, per presentarsi all’evento di Mazara del Vallo, è stato accompagnato dai rappresentanti dell’associazione culturale La Vita è Bella. Dopo aver fatto la conoscenza del vicesindaco, Manuel ha anche incontrato il presidente del consiglio comunale, ovvero Vito Gancitano, ed anche un gruppo di consiglieri comunali per un saluto istituzionale in più.

Questo è un periodo molto importante e pieno di soddisfazioni per l’ex gieffino. Infatti, nel novembre 2022, durante i campionati italiani assoluti di nuoto paraolimpico a Fabriano, Manuel Bortuzzo ha vinto la medaglia d’argento nei 100 metri in stile rana SB4.