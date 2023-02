Addio Ornella Vanoni, l’annuncio che non avremmo voluto sentire | L’ultima dichiarazione

Il possibile addio ha fatto preoccupare i fan della cantante, i quali sono rimasti senza parole per la decisione presa di recente. Ecco cosa sta succedendo.

Ornella Vanoni è tra le cantanti italiane più amate e non solo dal pubblico della sua generazione ma anche dal pubblico più giovane che l’ha di recente scoperta grazie ai suoi ultimi duetti ma anche per la sua schiettezza, tanto da essere ben presto oggetto di divertenti meme che circolano oggi sul web.

La voce di Ornella Vanoni è inconfondibile e senz’altro una delle più rappresentative in Italia, tanto che le sue canzoni vengono cantate ancora oggi in tutto il Paese e competono tra le più belle canzoni mai scritte. La cantante come molti sanno ha fatto coppia fissa, sia artistica che di vita, con un altro grande cantautore italiano, Gino Paoli e insieme con le loro canzoni hanno fatto innamorare intere generazioni.

Ornella Vanoni si è sempre distinta sia nella musica che nella vita per l’estro e la personalità inconfondibili che l’hanno resa il personaggio che tutti conosciamo. Ornella Vanoni è sempre stata una donna libera.

Come vi abbiamo raccontato in più occasioni negli ultimi anni Ornella Vanoni è comparsa spesso in televisione, intervenendo in diversi programmi molto famosi. Come Orietta Berti e Gianni Morandi si è rinnovata musicalmente per avvicinarsi ai giovani, e lo ha fatto per esempio con il brano Toy Boy con Colapesce e Di Martino che quest’anno si esibiranno nuovamente a Sanremo.

L’ultimo album che ha inciso la cantante è stato Unica composto da undici tracce, fin ora è parsa evidente la sua voglia di fare e di lavorare malgrado la veneranda età, anzi forse la sua decennale esperienza le ha consentito di continuare a creare senza temere le nuove leve.

Nella sua carriera Ornella Vanoni vanta otto partecipazioni al Festival di Sanremo e nella vita privata è stata sposata con l’impresario Lucio Ardenzi dal quale ha avuto il figlio Cristiano. La loro relazione durò poco e naufragò prima della nascita del bambino. Gino Paoli è stato senz’altro un grande amore per lei ma prima ancora di lui, Ornella Vanoni ebbe un’appassionata e tormentata storia d’amore con Giorgio Strehler.

A proposito di Gino Paoli la cantante ha detto al Corriere: “Se fossi stata più onesta avrei detto a mio marito che amavo ancora Gino Paoli e non l’avrei sposato. Avrei anche voluto, ma c’era un problema: Gino era sposato. È stato un casino, un amore molto travagliato e forse ho amato Paoli così tanto proprio per questo. Non lo possedevo, non lo avevo.

Quando non hai una persona sei portato a credere che l’amore più grande sia quello che ti fa soffrire di più. E invece, ca**o, dovrebbe essere il contrario. Dovresti amare chi ti rende felice”.

L’importante decisione

A proposito della schiettezza di cui sopra, quando Ornella Vanoni è stata ospite della trasmissione In Arte ha apertamente dichiarato di farsi le canne: “Prima di andare a dormire mi faccio una canna. Per anni non riuscivo a farlo poi un giorno me ne hanno fatta fumare una e sono riuscita ad addormentarmi. Mi sono detta: vuoi vedere che è la mia medicina? Ormai sono 55 anni. Ora devo trovare delle badanti che sappiano rollare…”.

Come abbiamo detto, sono diversi anni che la cantante è sulla cresta dell’onda continuando a mantenere in piedi la sua carriera ma sembra che ultimamente abbia deciso di tirare i remi in barca e, infatti, ha dichiarato di volersi prendere una pausa. Che si tratti di un addio alle scene?

Ecco la sua ultima dichiarazione in merito: “Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, e improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo”.

Non dovrebbe in ogni caso sorprendere una simile decisione dal momento che la cantante ha 88 anni e di recente si è anche rotta il femore pertanto ha dovuto già sospendere per un periodo il suo ultimo tour.