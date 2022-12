Ornella Vanoni vittima di un incidente, la situazione è drammatica. Terrore in treno

Ornella Vanoni è rimasta vittima di un terribile incidente in treno. Le sue condizioni spaventano i fan: è accaduto tutto in pochissimo tempo e non c’è stato granché da fare: ecco che cosa è successo.

Ornella Vanoni spaventa i suoi fan a causa di un terribile incidente che l’ha coinvolta mentre si trovava in treno, in viaggio per la capitale. È accaduto qualcosa di inaspettato e l’amata cantante è rimasta vittima di un brutto episodio che ha avuto serie conseguenze.

La cantante lo ha raccontato in un video parlando dei brutti momenti che ha vissuto e delle tremende conseguenze che hanno portato con loro, soprattutto sulla sua salute. Purtroppo da quel momento nulla è rimasto come prima.

Ornella Vanoni e il terribile incidente

La nota cantante italiana tanto amata da tutte le generazioni ha raccontato di quando è rimasta vittima di un incidente incredibile dalle dinamiche molto particolari. I fan si sono subito preoccupati ma, dopo un periodo di convalescenza, Ornella Vanoni è riuscita a raccontare l’accaduto per filo e per segno.

Lo ha fatto sapere sul suo profilo Instagram pubblicando un video in cui ha spiegato le dinamiche dell’incidente. “Vi volevo far sapere cosa mi era successo. Stavo benissimo, in gran forma stavo andando a Roma per cantare con Baglioni” ha spiegato.

Ecco che però, durante il viaggio, all’improvviso qualcosa è andato storto e la Vanoni ha subito le conseguenze dell’imprevisto. Mentre si trovava in bagno è successo l’impensabile: “Ero in piedi per andare a fare la pipì. I treni quando vanno veloci ballano, ero davanti ai gradini, ha dato uno scossone a destra molto forte. Io sono caduta giù e ho preso uno botta che non vi so dire che male. Ho anche urlato” ha spiegato.

La cantante ha indicato la schiena e ha mostrato il punto dove ha ricevuto la forte botte a causa dei pesanti scossoni. Nonostante lo spavento iniziale, per fortuna non si è rivelato nulla di grave, anche se la cantante ha dovuto affrontare un periodo di riposo senza fare sforzi e stando per la maggior del tempo seduta.

“Sono andata da Baglioni, però seduta, perché in piedi non potevo stare. Come sono arrivata a Milano, una cosa terrificante. Quattro settimane di letto, due con dolori atroci, poi sempre un po’ meno”. Nulla di grave, sì, ma le conseguenze ci sono state e la cantante ha dovuto osservare assoluto riposo.

“Faccio ginnastica riabilitativa e già sto meglio, ma prima non potevo neanche camminare, pensare di alzarmi dal letto da sola, non potevo” ha continuato, sottolineando che comunque non è ancora del tutto a posto. La caduta dev’essere stata davvero forte.