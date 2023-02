Eleonora Daniele: “Colpita violentemente alla carotide” la situazione è drammatica

Durante il programma Storie Italiane, Eleonora Daniele ha dovuto gestire un drammatico appello che ha messo in allarme tutto il pubblico e persino la conduttrice stessa. Ecco cosa è successo.

Eleonora Daniele al limite

Conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele è una giornalista e presentatrice televisiva molto talentuosa. Ogni puntata deve gestire e dare voce e numerose storie che si intrecciano e raccontano aspetti della nostra società talvolta oscuri e difficili da digerire.

La sua bravura le ha permesso di ottenere un programma così delicato. Laureata in Scienze della Comunicazione, Eleonora Daniele è giornalista professionista, ma prima di arrivare all’apice della sua carriera ha fatto diverse esperienze televisive.

Inizialmente ha ricoperto il ruolo di figurante nella trasmissione La Sai l’ultima?, poi ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove ha avuto la possibilità di farsi conoscere dal pubblico a 360 gradi.

La casa più spiata d’Italia le ha regalato molta visibilità, e successivamente ha potuto vestire i panni di attrice in programmi televisivi di successo come Distretto di polizia, La squadra, fino a realizzare il suo sogno di conduttrice televisiva.

Dal 2004 al 2011 è stata al timone del programma Unomattina. Ora conduce Storie Italiane, un programma molto apprezzato dal pubblico italiano in cui Eleonora Daniele ha modo di mostrare tutto il suo talento e la staffa giornalistica.

In una delle ultime puntate del suo programma, è successo un fatto piuttosto strano che ha messo in allarme tutti.

Storie italiane mette al centro i racconti delle persone e questo porta Eleonora Daniele a fare i conti con temi sociali molto delicati e talvolta dolorosi, tra questi anche la violenza domestica.

Nella puntata andata in onda il 24 gennaio 2023, la conduttrice ha perso le staffe. Ma cosa è successo?

L’appello di Eleonora Daniele

Durante la puntata si è dato spazio alla storia di Giorgia, mamma di tre bambini, che a 25 anni è stata aggredita dall’ex compagno che era sotto effetto di stupefacenti. L’uomo l’avrebbe colpita con un paio di forbici davanti ai suoi figli durante la Vigilia di Natale, colpendola violentemente alla carotide.

La donna aveva già denunciato l’ex marito nel 2019, ritirando successivamente l’accusa. Ora, in collegamento da casa, ha spiegato alla Daniele cosa è successo e come sta cercando di riprendere in mano la sua vita e quella dei suoi figli.

La conduttrice era visibilmente colpita, la storia di Giorgia l’ha toccata nel profondo, scatenandole anche una punta di rabbia. Proprio per questo, ha inviato alle telespettatrici a casa un messaggio forte e chiaro:

“Non sottovalutiamo mai le denunce di una donna. Denunce psicologiche, denunce fisiche. Da anni è un nostro appello quotidiano. Soprattutto non sottovalutate l’atteggiamento dell’uomo violento, non lo potete cambiare, dovete salvarvi”.

Parole importanti, che ricordano quanto sia importante denunciare sempre, senza farsi intimorire dall’abuso di potere di un uomo.