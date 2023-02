Allarme rosso Amici | Allievo in coma da 4 mesi: condizioni di salute allarmanti

Le condizioni di salute di un ex allievo di Amici, il programma di Maria De Filippi, stanno facendo preoccupare i telespettatori più appassionati. Il ragazzo sta affrontano cure davvero invasive, ecco cosa ha contratto.

L’amara scoperta per l’ex allievo di Amici

I più appassionati al programma lo ricorderanno: Pasqualino Maione ha partecipato ad Amici in qualità di cantante e aveva conquistato il cuore di tutti. Ora, purtroppo, sta attraversando un periodo complicato per la sua salute fisica e mentale: i telespettatori sono in apprensione per il suo stato e sperano che tutto si risolverà per il meglio.

Pasqualino Maione è ricoverato da 4 mesi in ospedale e ha perso ben 30 kili. Tedesco di origine, nato a Waiblingen in Germania, dopo un po’ di anni si è trasferito nel nostro paese con la mamma, per la precisione nella provincia di Napoli.

Sarà il capoluogo campano la culla per la sua musica, che gli permette di riempire piazze, sale da concerto, ottenendo i primi risultati.

Entra nella scuola di Amici nel 2007 dopo aver superato diversi provini. I prof lo notano subito e riconoscono il suo talento così decidono di dargli una possibilità, affidandolo alla squadra bianca.

Durante quell’edizione ha trionfato Marco Carta ma il successo di Pasqualino arrivò proprio fuori dalla scuola. Nel 2018 ha partecipato e vinto Talent dei Talent con una canzone scritta da lui. Il suo ritorno nel mondo della televisione aveva stupito positivamente il pubblico, che riconosceva in lui più maturità musicale e un grande talento.

Nonostante questo, Pasqualino è apparso molto diverso fisicamente da com’era ad Amici: il ragazzo aveva un fisico molto tonico e scolpito. Ora, invece, a causa della malattia che sta attraversando ha perso ben oltre 30 kili ed è ricoverato in ospedale ormai da 4 mesi. Ma cosa sta succedendo?

Pasqualino Maione ricoverato da 4 mesi: la malattia

A raccontare la sua malattia è stato lui stesso durante un’intervista a Nuovo, nella quale confessava di aver iniziato ad avere problemi di salute a seguito del Covid, che aveva contratto ben due volte.

Ha raccontato di essere stato chiuso in casa per 20 giorni e aver avuto mal di testa insopportabili, che gli causavano addirittura svenimenti. Il tutto accompagnato da febbre molto alta.

Insomma, una situazione al limite da cui non riusciva proprio a riprendersi. I medici poi hanno scoperto che il virus aveva infettato tutto il corpo colpendo persino il cervello e causandogli una meningite.

Per fortuna i medici si sono accorti in tempo del problema, ma Pasqualino Maione – ancora oggi – sta combattendo per guarire del tutto. Il ragazzo si sottopone ogni mattina a una terapia a base di cortisone e altri farmaci.

Insomma, di certo non è un periodo facile per lui e i fan sono davvero in apprensione. Speriamo che si possa riprendere al più presto con l’aiuto dei medici e con il supporto della sua famiglia.