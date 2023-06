News Silvio Berlusconi: le vere cause della morte, dall’ospedale trapelano voci | Una fine inspiegabile Di Mia Lonigro - 8

Silvio Berlusconi è morto. Le cause della sua scomparsa sono state ora svelate. La famiglia Berlusconi è completamente sconcertata.

Lunedì 12 giugno un annuncio ha completamente sconvolto il mondo dell’informazione: si tratta della morte dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Inutile dire, come una volta appresa la notizia della sua scomparsa tutti i media abbiano focalizzato la loro attenzione su quella che è sembrata quasi la fine di un’era.

In effetti, sin dagli inizi della sua carriera prima imprenditoriale poi politica Berlusconi ha sempre fatto parlare di sé e non sempre in positivo. Il suo nome ha quindi costantemente generato fiumi di reazione ed è per questo che la sua morte ha letteralmente sconvolto tutti.

Padre di cinque figli l’uomo lascia in eredità un patrimonio enorme alla sua prole ai sedici nipoti. Proprietario di Mondadori e della Mediaset, un tempo Finninvest, Silvio Berlusconi è considerato il responsabile dell’epocale cambiamento della comunicazione in Italia trasferendo anche in politica modi di fare particolarmente atipici.

Nonostante i suoi 86 anni l’uomo non ha mai smesso di fare politica e di lavorare sebbene i suoi problemi di salute lo abbiano poi ostacolato in molte occasioni. Negli ultimi tempi il fisico di Berlusconi ha cominciato a cedere fino a quando dopo un aggravamento delle sue condizioni non c’è stato più nulla da fare.

Le motivazioni della morte

Poche settimane fa proprio Silvio Berlusconi era riuscito a superare un momento molto difficile ed era uscito dall’ospedale pronto a ricominciare a mettersi al lavoro. Tuttavia, però, dopo essere stato ricoverato venerdì scorso per alcuni accertamenti il suo dotto il prof. Zangrillo ha subito capito che la situazione si stava aggravando e ha chiamato subito i figli a rapporto.

Berlusconi, infatti, soffriva da qualche anno della leucemia mielomonocitica, malattia cronica che lo affliggeva e che combinata ad una forte polmonite ha definitivamente segnato la fine per Berlusconi. Ecco che a quanto pare questa combo sia stata veramente letale per il Presidente.

L’eredità di Silvio Berlusconi

Oltre alla controversa eredità ideologica lasciata da Silvio Berlusconi, ora è da comprendere dove andrà a finire l’ingente patrimonio dell’ex Presidente. La rivista Forbes ha dichiarato che l’imprenditore e politico ha fatturato ben 3.817,9 milioni di euro per un totale di 7 miliardi di euro di patrimonio.

Le holding di famiglia andranno con molta probabilità ai figli sebbene è ignota la portata delle quote. Ci sono anche le numerose proprietà come Villa di Arcore, Villa Maria di Rogoredo di Casatenovo, 3 imbarcazioni di lusso e un’Audi A6 che andranno sicuramente ai suoi più fidati amici, familiari e forse qualcosa anche alla sua attuale compagna Marta Fascina, vicino a lui fino all’ultimo.