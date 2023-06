News Silvio Berlusconi: sul letto di morte strappata l’ultima solenne promessa a Pier Silvio Di Camilla Conti - 5

Una promessa solenne strappata sul letto di morte a Silvio Berlusconi verso il primo figlio maschio, il retroscena da brividi.

Dalla morte di Silvio Berlusconi è difficile parlare d’altro, da quando è arrivata la notizia della sua dipartita martedì mattina il mondo dell’informazione e della politica si sono paralizzate, l’ex Premier era entrato in ospedale venerdì scorso per dei controlli programmati, quando in poco tempo le sue condizioni sono degenerate.

Non si è potuto fare nulla per salvarlo da quella malattia terribile che la tempo lo stava affliggendo, la leucemia mielomonocitica cronica, così a 86 anni ha chiuso gli occhi per sempre all’Ospedale San Raffaele di Milano, accorsi subito sul posto appena le sue condizioni sono apparse critiche la compagna Marta Fascina e i figli Barbara, Pier Silvio, Eleonora e Marina per dargli l’ultimo doloroso saluto.

Dopo la morte del leader di Forza Italia, marito, madre e nonno, la famiglia si è chiusa in un totale silenzio avvolto nel dolore, ma proprio Pier Silvio si è trovato nella situazione di accettare un’ultima solenne promessa al padre prima che questi esalasse il suo ultimo respiro, un momento davvero toccante.

La promessa solenne tra Silvio e Pier Silvio Berlusconi prima di morire

Tutti conosciamo la carriera incredibile fatta in questi anni dal primo figlio maschio di Berlusconi, Pier Silvio si è sempre prodigato per portare avanti con successo l’azienda di famiglia, diventando vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset, portando avanti ormai da anni l’eredità del padre nel creare una nuova televisione che si adatti ai tempi.

Un risultato che negli ultimi tempi sta facendo traballare le fondamenta di Mediaset, all’orizzonte si stanno già battagliando diverse polemiche che vedono grigio il futuro della compagnia, proprio perché viene considerata obsoleta, una situazione che in breve tempo dovrà essere affrontate, ma in questo marasma, tra padre e figlio c’è stato un momento solenne e una promessa strappata proprio prima di morire.

Silvio Berlusconi e quella promessa strappata che commuove tutti

Il rampollo della famiglia Berlusconi è ormai legato da oltre 21 anni alla ex letterina e a oggi conduttrice di successo del programma ‘Verissimo’ Silvia Toffanin con la quale negli anni ha creato una bellissima famiglia e dal loro amore sono nati i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, c’è una cosa però che Berlusconi senior non ha potuto vedere e per la quale è riuscito a strappare una promessa al figlio.

Pier Silvio e Silvia sono una coppia duratura e la loro complicità è evidente, nonostante questo hanno sempre deciso di comune accordo di non convolare a nozze, è trapelata però l’indiscrezione che il leader di Forza Italia abbia incoraggiato il figlio a mettere la fede al dito alla compagna di una vita. È proprio il direttore di “Nuovo” Riccardo Signoretti a confermare la notizia.

Matrimonio in vista per la coppia Berlusconi Toffanin

Quello che è emerso ha commosso tutti, proprio poco tempo fa pare che Silvio Berlusconi abbia spinto il figlio a fare il grande passo dicendo: “Sbrigati a mettere la fede al dito della Toffanin!“, questa notizia è stata poi rilanciata anche dal settimanale “Diva e Donna” che racconta i momenti terribili di Berlusconi mentre lottava contro la malattia e nel frattempo Pier Silvio si stesse effettivamente organizzando per portare all’altare la sua amata.

La parte ovviamente più triste è che purtroppo l’ex Premier non potrà più essere presente al grande giorno del figlio che tanto ha desiderato, visto il momento di lutto è molto probabile che il matrimonio possa slittare al 2024, questo è quanto auspicato dal primo cittadino di Portofino, Matteo Viacava, essendo luogo molto amato dalla coppia che potrebbe convolare a giuste nozze proprio nella chiesa di San Sebastiano, avendo anche una meravigliosa proprietà proprio lì vicino dove organizzare il ricevimento. Con grande probabilità, se dovessero decidere di esaudire il desiderio di papà Silvio, la cerimonia prevederà per lui un sentito omaggio commovente.