News Vacanze estive 2023: tutti i trucchetti per trovare alloggi a prezzi stracciati Di Ambra Ferri - 14

L’estate alle porte ma non hai ancora prenotato per via dei prezzi troppo alti? Ecco qualche trucchetto per risparmiare sull’alloggio.

Con il costo della vita sempre più caro e la curva dell’inflazione in salita, diventa sempre più un lusso la vacanza estiva. Concedersela ormai non è più scontato per via dei prezzi folli che si trovano online sia per spostarsi in nave, aereo o macchina, che per gli alloggi.

Tutti, però, desiderano andare in vacanza e staccare un attimo la spina dalla quotidianità, godendosi il sole e le belle giornate. Che la meta sia una località di mare o montagna, laghi o città d’arte, esistono dei trucchetti per risparmiare grandi somme di denaro.

Conoscerli può svoltare la vostra estate e restituire a tutti la possibilità di andare in vacanza. Ecco come fare per risparmiare sulle prenotazioni e trovare un alloggio a pochissimo.

Vacanze estive: come risparmiare sull’alloggio

Per riuscire a risparmiare soldi sull’alloggio quando si va in vacanza è necessario avere un po’ di capacità di adattamento. Ovviamente, non si può avere tutto con molto poco: bisogna arrivare a compromessi, ma questo non vuol dire accontentarsi. Se preferite spendere di più per il viaggio – magari per raggiungere una meta lontana – ecco i trucchetti per risparmiare sull’alloggio.

Per prima cosa si possono valutare gli ostelli: alcuni sono talmente rinnovati da sembrare dei veri e propri hotel e vi permettono di affittare una stanza privata con bagno privato. Un consiglio prezioso potrebbe essere quello di chiedere la disponibilità delle camere solo una volta arrivati sul posto: a volte, le strutture per liberarsi delle stanze libere, le svendono a pochi euro, permettendovi così di risparmiare sul totale.

I consigli dell’ultimo minuto

Un sito che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni è Airbnb. Si tratta di una piattaforma che permette di trovare alloggi convenienti in giro per il mondo. Airbnb può essere un’ottima soluzione per chi viaggia in gruppo. L’ultima opzione rimangono i classici hotel, le strutture per ricercate di sempre. Esistono molte piattaforme online che permettono di confrontare i prezzi di hotel della stessa zona. Questo permette di scegliere quello più conveniente con i comfort migliori per il periodo selezionato: insomma i siti fanno già il lavoro di scrematura per voi.

Un altro consiglio è sicuramente quello di muoversi in anticipo per le prenotazioni e utilizzare gli sconti disponibili online, senza lasciarsi scappare delle offertone: meglio prenotare prima e risparmiare, che trovarsi all’ultimo con l’acqua alla gola. Insomma, carpe diem e ricordate: le vacanze estive cadono solo una volta all’anno, rinunciarci non è un’opzione.