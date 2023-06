News Angela Cavagna confessa: “Silvio Berlusconi mi invitava sempre” | Dichiarazioni inedite Di Luna Vespri - 12

La showgirl Angela Cavagna si è messa a nudo svelando alcuni dettagli sulla sua carriera.

Angela Cavagna è una showgirl italiana che si è fatta conoscere dal grande pubblico a cavallo tra gli anni ottanta e anni novanta, grazie alla sua partecipazione a diversi programmi, soprattutto come esplosiva infermiera a Striscia la Notizia.

Con il suo ruolo da infermiera sexy nel programma di Ricci, Angela è riuscita a conquistare il pubblico ma ha dovuto scontrarsi con le accuse di alcuni medici o infermieri che hanno minacciato di denunciarla molte volte, per aver infangato la figura professionale.

Recentemente la showgirl ha deciso di lasciarsi andare ad alcune confessioni riguardo il proprio passato nel mondo della televisione, quando non poche difficoltà hanno ostacolato il suo percorso.

Infatti, la donna, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato dei primi passi della sua carriera – menzionando anche la rivalità con Alba Parietti per conquistare il titolo di prima donna della televisione.

Le dichiarazioni di Angela Cavagna

Così Angela Cavagna ha confessato di aver incontrato molte difficoltà a causa di un motivo in particolare, cioè la sua posizione politica, tanto che la stessa era considerata “il seno della destra” (mentre la sua rivale Alba Parietti “la coscia lunga della sinistra”). Angela Cavagna, dunque, durante l’intervista ha ricordato come durante i primi momenti nel mondo della televisione abbia avuto difficoltà per aver espresso la propria posizione politica in maniera abbastanza esplicita.

La showgirl, dunque, ha sempre confermato la sua tendenza politica verso destra, tant’è che ammette di aver votato per Giorgia Meloni. Parlando di quei tempi ormai lontani, ha però affermato quanto fosse pericoloso ai tempi dichiarare di essere di destra, così che tutti gli artisti erano schierati a sinistra “altrimenti non lavoravi”. Così racconta di essere stata anche menzionata sul Corriere per aver affermato: ‘I politici si cambiano il cappotto ma mai le mutande’, frase con cui intendeva dire “si mostrano diversi fuori, ma sotto sotto restano sempre gli stessi”. E per questo è stata cacciata dalla Rai, in quanto non era lecito fare dichiarazioni politiche.

Angela Cavagna e i dettagli del suo passato

Tornando nel passato, Angela Cavagna ha ricordato anche il periodo in cui era la valletta di Guida al campionato, rivelando alcuni dettagli che riguardano vari calciatori, i quali le chiedevano di uscire e la corteggiavano con insistenza.

Ha confessato, inoltre, che nello stesso periodo in cui era in causa con l’ex marito Orlando Portento, veniva invitata da Silvio Berlusconi, ma confessa di non esserci mai andata “Non l’ho mai nemmeno incontrato di persona” ha affermato “credo di essere l’unica al mondo che non l’ha visto nemmeno in cartolina”.