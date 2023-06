News Alba Parietti pentita di quello che ha fatto: “È pericoloso” | Ha rischiato grosso Di Marina Drai - 15

In un’intervista Alba Parietti ha affermato di essersi pentita di alcune scelte prese durante la sua carriera, rivelatesi pericolose.

Alba Parietti ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1977 recitando in L’importanza di chiamarsi Ernesto nel ruolo di Cecily Cardew. L’anno successivo ha partecipato a Miss Italia, ma non riuscì ad arrivare in finale. La prima esperienza televisiva è stata invece nel 1980, quando apparì su Videogruppo, un’emittente locale torinese.

Nel 1983 è apparsa in alcuni film come Italian Boys e Sapore di Mare. Dopo essersi fatta conoscere nell’ambiente, nello stesso anno arrivò in Rai con Galassia 2, condotto insieme ad Anja Pieroni. Fu poi valletta nel programma Ok, il prezzo è giusto! e in W le donne.

All’inizio della sua carriera Parietti ha esordito nel mondo della musica con canzoni disco come Jump and Do It, Dangerous, Look into my eyes e Only music survives. La sua fama però come cantante rimase confinata a quei singoli e la carriera nella musica non decollò mai.

La vera popolarità arrivò nel 1990 conducendo Galagol su Telemontecarlo insieme a Massimo Caputi. Nel 1991 condusse lo show estivo di prima serata La piscina su Rai 3. Negli stessi anni recitò in commedie quali Abbronzatissimi e Saint Tropez – Saint Tropez. Nel 1995 entrò nel cast del varietà Papaveri e papere insieme a Pippo Baudo e Giancarlo Magalli.

Vita privata

Negli ultimi anni abbiamo visto Alba Parietti come concorrente di Tale e Quale Show e alla terza edizione de Il cantante mascherato. A maggio di quest’anno è tornata nelle vesti di conduttrice nel programma Non sono una signora. Lo scorso 31 marzo ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera.

Oggi la conduttrice e showgirl è legata al manager di Poste Italiane Fabio Adami; prima di lui ha avuto una relazione con Cristiano De André e, ancora prima, con Giuseppe Lanza di Scalea, una storia vissuta a più riprese. Si è sposata solo una volta, nel 1981, con l’attore Franco Oppini, con cui ha avuto il suo unico figlio.

Alba Parietti si è pentita

Nel corso di un’intervista a Estate in diretta, Alba Parietti è intervenuta sul discorso “chirurgia estetica” e ha affermato di essersi pentita dei suoi ritocchini. “Se tornassi indietro non lo rifarei più” ha detto in merito agli interventi al seno e alla bocca a cui si è sottoposta durante gli anni. La showgirl non si è detta del tutto contraria alla chirurgia, ma secondo lei è una decisione da prendere con attenzione.

“Tutti vogliono piacersi di più e a volte è un aiuto, ma nel mio caso è stato un errore, la chirurgia può anche essere pericolosa“. Per la conduttrice i ritocchini potevano essere in quel momento la cosa più giusta da fare, ma a quanto pare negli anni si è resa conto che non erano indispensabili e che, anzi, si sono rivelati anche pericolosi.