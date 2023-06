News Re Carlo III: “Cog**one, fannullone”, scoppia la bomba a Palazzo sulla famiglia reale Di Luna Vespri - 11

Re Carlo III insultato brutalmente dopo l’incoronazione da un noto personaggio televisivo italiano.

L’incoronazione di re Carlo III, trasmessa in diretta da varie reti televisive sabato 6 maggio, ha catturato l’ammirazione di un vasto pubblico di migliaia di spettatori provenienti non solo dall’Inghilterra, ma da ogni angolo del mondo.

L’attesa per l’incoronazione di re Carlo III era palpabile non solo tra i membri della famiglia reale, ma anche tra il popolo, e questo ha reso l’evento un momento di straordinaria rilevanza storica.

A testimoniare l’interesse e l’entusiasmo che ha suscitato oltre i confini britannici è particolarmente significativo, infatti, il numero di ascolti che la messa in onda dell’incoronazione ha ottenuto in Italia.

Come spesso accade in occasioni di tale rilevanza, l’evento non è sfuggito a indiscrezioni e a speculazioni. E in questa particolare circostanza tali indiscrezioni si sono diffuse a livello nazionale e internazionale, alimentando ulteriormente l’interesse e le discussioni attorno all’evento.

Le pesanti parole verso Re Carlo

Un noto personaggio televisivo italiano ha commentato brutalmente l’incoronazione di re Carlo III, lasciando a bocca aperta tutti per la carica di rabbia e di frustrazione nei confronti di questa cerimonia, e in particolare per dei motivi precisi.

A partecipare all’incoronazione ci sono stati alcune delle autorità più importanti della sfera politica mondiale e anche capi di stato: la moglie di Joe Biden, la moglie di Zelenski, i reali di Spagna e il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

L’accusa a re Carlo III e alle autorità

L’elevato numero di personalità politiche presenti alla cerimonia ha scatenato dunque la reazione di un personaggio del mondo dello spettacolo italiano, che ha deciso così di sfogare la sua furia contro tutti i partecipanti e lo stesso Carlo III, facendo un appello alla situazione ucraina. Si tratta di Jo Squillo, la showgirl italiana che da sempre ha fatto sentire la sua voce in molte iniziative importanti, tra cui quelle contro la violenza sulle donne, o il caso Chico Forti.

Recentemente Jo Squillo ha manifestato per l’Ucraina, e attraverso un post condiviso sui social ha rivolto pesanti accuse alle autorità politiche, insultando brutalmente anche re Carlo III: “Se i 200 capi di stato che sono andati all’incoronazione di un cog**one fannullone che ha vissuto fino a 75 anni all’ombra di sua madre” scrive: “fossero andati un anno fa a Mosca per convincere Putin a fermare la guerra, oggi non ci sarebbero tutti questi morti“. In questo modo la showgirl ha scatenato la reazione del popolo dei social, che si è preoccupato di difendere il buon nome della famiglia reale, per cui bisogna a loro parere avere rispetto. Jo Squillo non ha ritrattato: “Viva la repubblica e abbasso la monarchia“.