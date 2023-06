News Scandalo a Forum: Francesco Foti non è vero giudice | Tutta la verità svelata Di Mia Lonigro - 11

Sapete chi è Francesco Foti? Il giudice di Formu non è chi dice di essere: solo ora viene a galla il suo passato.

Forum è senza alcun dubbio uno dei programmi più seguiti di Mediaset. La trasmissione mostra casi giudiziari promettendo di risolverli tramite un giudice chiamato dalla produzione. Le storie raccontate a Forum sono poi effettivamente molto colorite e romanzate ma hanno comunque un fondo di verità.

E’ cosa nota che nel programma condotto da Barbara Palombelli compaiano degli attori i quali però interpretano i protagonisti di vere e proprie vicende giudiziare. Forum non solo si propone come uno show di stampo giuridico ma specie negli ultimi anni si è trasformato in un fenomeno di costume.

Non è raro trovare sui social video tratti da Forum in cui alcuni personaggi della trasmissione sono stati eletti a star del web. A questo punto data la natura versatile di Forum tra serietà e intrattenimento ci si chiede in effetti quanto i giudizi dello show possano essere veri.

Oggi scopriamo l’identità di Francesco Foti storico volto del programma della Palombelli del quale adesso conosciamo la formazione scolastica e di vita. Ma vediamo più nello specifico la sua storia.

Formazione e primi lavori di Francesco Foti

Francesco Foti celebre giudice di Forum non è per certo un nome sconosciuo nel diritto italiano. Inizia il suo percorso nella giurisprudenza negli anni Settanta: si laurea quindi all’Università La Sapienza nel 1977 mentre tra il 1979 dino al 1993 Foti arriva a superare tutti i gradi di avvocatura ottenendo l’abilitazione a patrocinare.

Foti, tuttavia, non è un giudice sebbene è comunque un importante rappresentante della legge. L’uomo ha ricevuto incarichi importanti come ad esempio quando ha collaborato anche al processo Moro oppure come quando ha svolto il ruolo di consulente per l’esercizio parlamentare per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’esperienza Forum e la carriera parallela

Ma il suo operato nella giustizia non finisce qui tanto è che Francesco Foti è stato coinvolto anche nelle indagini sulnoto processo “Mani Pulita”. Una carriera alle spalle ricca di ruoli importanti: come ad esempio quello di presidente dell’organismo di vigilanza dell’Azienda Siciliana Traporti. Ora però Francesco non è solo un eminenza in questo ambito ma è arrivato ad essere una star del piccolo schermo.

Nel 2009 finisce finalmente a Mediaset in qualità di giudice arbitro negli studi televisivi di Forum. Ecco che Foti acquisisce notorietà confermandosi un nome di grande rilevanza del programma. Grazie a Forum Francesco Foti ha sperimentato un inedito compito che però calza assolutamente a pennello con la sua personalità.