News Vite al Limite: prima perde 180 kg, poi frega il marito | Sconvolgente retroscena Di Didi Kera - 12

Il docu-reality cambia drasticamente l’esistenza dei pazienti, ma per questa donna è stato un vero e proprio sconvolgimento radicale.

Vite al Limite è un programma che va in onda su RealTime e che ha appassionato tantissimi italiani per via delle storie che vengono raccontante dai protagonisti. Si tratta di un docu-reality, quindi si seguono le vicissitudini di chi ne prende parte. Le persone che vi partecipano sono obesi e chiedono aiuto al Dottor Nowzaradan per riuscire a perdere peso e condurre una vita sana.

Il medico fa di tutto per dare assistenza ai suoi pazienti, sapendo anche che quasi sempre il problema dell’obesità è legato a traumi vissuti da queste persone. Il metodo del Dottor Nowzaradan è quello di metterli a dieta e far raggiungere loro un peso atto per sottoporli ad un bypass gastrico.

Praticamente quasi sempre le cure e il percorso intrapreso dai pazienti hanno buon fine e la persona interessata riesce a perdere tanti chili da poter tornare a vivere un’esistenza normale e comune a tutti gli altri. A volte, invece, il medico fallisce ma non per colpa sua, ma perché il paziente non riesce a dire addio al cibo: il conforto della sua vita.

Altre volte, invece, la terapia ha talmente successo che infonde nel paziente molta autostima e voglia di ricominciare. Infatti, la protagonista di cui parleremo non solo è riuscita a raggiungere un peso forma pazzesco, ma ha anche trovato l’uomo della sua vita.

Karina Garcia: l’ex paziente che ha preso due piccioni con una fava

Karina Garcia, quando ha preso parte al programma, aveva 38 anni, viveva a Converse, in Texas, e pesava 287 kg. Quando era una bambina, Karina soffriva di asma e i suoi genitori erano sempre fuori casa per lavorare e racimolare i soldi necessari per le sue cure. Questo senso di abbandono era tale che la Garcia ha trovato conforto nel cibo.

In passato, Karina aveva già provato a fare un bypass gastrico ma senza successo, perché non era riuscita a perdere peso. Grazie alle cure del Dottor Nowzaradan, la donna è riuscita a raggiungere i 108 kg ed a sottoporsi all’operazione di bypass gastrico. Ma le soddisfazioni per Karina non finiscono qui.

Il cambio di vita radicale di Karina Garcia

I progressi della donna sono continuati anche al di fuori del docu-reality e sui social media sono stati pubblicati dei video che mostrano Karina con Gilbert, un uomo che era apparso nella quarta stagione di Vite al Limite essendo il marito di Lupe, un’ex paziente del Dottor Nowzaradan.

Karina Garcia e Gilbert hanno fatto conoscenza perché la prima aveva bisogno di un personal trainer e, nel mentre, sono diventati anche buoni amici. Gilbert e Lupe, invece, si sono separati. Forse tra Karina e l’uomo si è accesa la fiamma della passione, tanto da spingerlo a voler lasciare sua moglie.