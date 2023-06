News Christian De Sica pizzicato in déshabillé con la collega molto famosa | FOTO Di Didi Kera - 12

L’attore è stato sbugiardato a causa di uno scatto pubblicato dalla diretta interessata che lo mostra soltanto con una vestaglia addosso.

Christian De Sica è uno dei maggiori attori italiani che hanno lasciato un enorme segno nel mondo cinematografico del Bel Paese. L’uomo è figlio di Vittorio De Sica ed ha seguito le orme del padre, buttandosi nella recitazione e regalando dei capolavori del cinema comico al pubblico italiano. Tuttavia, gli esordi di De Sica sono ben diversi.

Infatti, la sua carriera ha avuto inizio nel 1970, quando Christian ha deciso di prendere parte al Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo. In seguito, la sua fama è aumentata grazie all’arte attoriale. Dal 1983 in poi, De Sica ha iniziato a prendere parte ai Cinepanettoni, i film prodotti nel periodo natalizio che hanno reso famosi sia lui che il suo amico e collega Massimo Boldi.

Lo scorso 5 gennaio Christian ha compiuto 72 anni e ancora oggi recita nelle commedie italiane per regalare al suo pubblico un momento di svago. L’uomo è sposato dal 1980 con la produttrice cinematografica, nonché sorella di un altro storico attore italiano, Silvia Verdone. La coppia ha avuto anche due figli: Brando e Maria Rosa De Sica.

Circa tre mesi fa, l’attore è stato visto in uno scatto pubblicato sul profilo social di Instagram di una sua vecchia conoscenza. La foto in questione mostra i due colleghi ed amici in una stanza di albergo con indosso soltanto una vestaglia.

La foto della discordia

Lo scatto è stato postato sul profilo social di un’attrice e showgirl che ha recitato al fianco di De Sica in diversi film. La donna ha una carriera ricca di successi grazie ai numerosi Cinepanettoni ai quali ha preso parte. Inoltre, l’attrice ha anche partecipato ad alcuni reality show, tra cui L’Isola dei Famosi.

La showgirl ha amato fin da giovane il mondo dello spettacolo, frequentando persino il laboratorio di scenografia di Gigi Proietti. In seguito, l’attrice ha calcato molti palchi teatrali di grande rilievo, per poi finire accanto a Christian e recitare insieme a lui nelle varie pellicole. La donna è molto attiva sui social ed è stata proprio lei a pubblicare questa foto intima che la ritrae con De Sica.

Intimità ad alti livelli

L’autrice del post in questione è Nadia Rinaldi e la foto che ha condivido mostra i due amici e colleghi durante una scena di una dei loro Cinepanettoni. Entrambi con indosso soltanto una vestaglia, la Rinaldi ha così commentato lo scatto: “Vacanze di Natale 91, regina di Enrico Oldoini!!

Il cinepanettone tanto criticato, ma tanto amato dal pubblico ha lasciato in me ricordi incancellabili!! Questa scena la porto nel cuore. Christian De Sica mi ha insegnato a stare davanti la macchina da presa….[…]. Un grande uomo, un grande attore, regista che ama i suoi colleghi, generoso in scena, come pochi ho incontrato in questo lunghissimo viaggio professionale. […]”.