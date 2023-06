News GF Vip: ex Gieffino rompe il silenzio, “Soldi e manipolazione nel reality” Di Luna Vespri - 14

L’ex Gieffino scuote il Grande Fratello svelando retroscena e segreti inquietanti mai detti dietro il reality show.

Uno degli ex partecipanti al Grande Fratello dell’edizione del 2019, Gennaro Lillio ha deciso di svelare notizie e dettagli importanti a riguardo del programma ai tempi condotto da Barbara D’Urso.

Durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, grazie al suo carattere vivace e a una personalità eccentrica, è stato in grado di attirare l’attenzione e l’approvazione del pubblico.

Dopo anni dalla sua partecipazione al programma, Lillio ha deciso di tornare a parlare della sua esperienza, rivelando una serie di dettagli molto davvero intriganti: soldi e segreti del reality show sono protagonisti della sua testimonianza.

“Ok vi dico i segreti del GF” ha affermato, raccontando di aver avuto “la fortuna” di partecipare al tradizionale Grande Fratello, che non prevede il pagamento dei concorrenti, a differenza del Grande Fratello Vip. Per cui Lillio afferma di non aver guadagnato nulla.

Oltre alla questione soldi, l’ex concorrente del GF ha anche voluto parlare di altri fattori, come quello che riguarda il carattere manipolatorio del programma. Gli è stato infatti domandato se in qualche modo durante la sua permanenza nella Casa sia stato pilotato a fare qualcosa.

Le rivelazioni sul Grande Fratello di Gennaro Lillio

Gennaro Lillio ha raccontato come durante il Grande Fratello non sia mai stato “pilotato a fare qualcosa” da nessuno, non gli è mai stato imposto alcun tipo di direzione, ma ha saputo cavarsela da solo a partire dalla sua entrata (è stato il primo concorrente ad entrare, ricorda) fino all’arrivo in finale.

L’esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello, per Lillio è stata assolutamente positiva e l’ex concorrente ha raccontato, inoltre, anche altri aneddoti di cui in precedenza, appena finito il programma, non gli era stato concesso di parlare.

Gennaro Lillio racconta la sua esperienza nella Casa

L’ex gieffino ha voluto parlare di un episodio in particolare, molto significativo per lui, accaduto durante la sua permanenza nel programma. Afferma, infatti, come in quel periodo nella sua regione ci fossero le elezioni e, nonostante si trovasse nella Casa del Grande Fratello, gli è stato concesso di andare a votare. Lillio è stato chiamato dalla direzione nel confessionale e gli è stato chiesto se volesse andare a votare. Così Gennaro Lillio afferma “Mi hanno accompagnato loro ed ero scortato. E questa cosa la racconto per la prima volta ora”.

“La mattina esco e mi fanno mettere occhiali e cappello. Appena esco arrivo al seggio accompagnato da loro” ha continuato. Così dopo aver mostrato il documento ed essersi tolto il cappello e gli occhiali, tutti nell’aula sono rimasti sconvolti, pronti a catturare il momento con i propri telefoni. Una volta uscito Lillio racconta di essere stato scortato per non essere assalito dai fan. Grazie a questo episodio Lillio ha avuto modo di rendersi conto di ciò che succedeva fuori, e di quanto fosse apprezzato dal pubblico.